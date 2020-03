The Walking Dead 10, finale rinviato: quando andrà in onda?

L’emergenza Coronavirus ha messo in crisi anche il mondo del cinema e delle serie tv: il finale di The Walking Dead 10 è stato così rinviato. Ecco quando ci sarà

A causa dell’emergenza Coronavirus il finale di The Walking Dead 10 non sarà trasmesso. Così i propri fan della serie tv potranno soltanto assistere alla 15esima puntata in onda il 5 aprile. Da pochi minuti è arrivato il comunicato stampa di AMC che ha svelato: “Gli eventi hanno reso purtroppo impossibile completare la post-produzione del finale della decima stagione di The Walking Dead, perciò la messa in onda terminerà con la quindicesima puntata trasmessa il 5 aprile”. Non si è ancora a conoscenza di ciò che succederà per la messa in onda del finale.

The Walking Dead 10, finale rinviato: la curiosità

Infine, AMC ha svelato che il finale sarà possibile vederlo “come episodio speciale”. Sul sito AMC.com è possibile rivedere gratuitamente i primi otto episodi della serie dopo la 15esima puntata, che andrà in onda il 5 aprile. Una decisione presa a seguito dell’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero provocando disagi ovunque. L’emergenza ha messo in difficoltà Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond con le riprese che sono state bloccate.