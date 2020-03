Uomini e Donne, Trono Over – Barbara De Santi rivela: “E’ finita perché…”

Dal Trono Over di Uomini e Donne Barbara De Santi ha rivelato i motivi dell’addio ai microfoni del settimanale Uomini e Donne Magazine

L’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne di Maria De Filippi manca sempre di più su Canale 5. Le vicende, però, continuano direttamente da casa per quanto riguarda il Trono Over con Gemma Galgani, in quarantena così come Valentina Autiero, Mattia, Erik e Barbara De Santi. La donna si è confessata ai microfoni del settimanale Uomini e Donne Magazine svelando perché è finita con Michele Cesarini: “E’ un uomo bello, grande imprenditore, elegante ed educato. Ma è estremamente timido, non è la persona che fa per me. Dopo quattro uscite non è scattata l’attrazione”.

Uomini e Donne, Trono Over – La verità di Barbara

Ora la stessa Barbara ha rivelato che si sta avvicinando sempre di più Rosario conoscendolo da vicino: “Lo sto frequentando da poco, ma ci siamo subito piaciuti. Mi sono lasciata andare a baci e abbracci. Stiamo già progettando tante cose”. Poi sul suo libro ha svelato il titolo “Fare l’amore come una escort”: “Tocca argomenti molto intimi. Il titolo è una provocazione. Parlo della mia vita attraverso racconti che riguardano uomini e donne che ho conosciuto”.