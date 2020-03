Stasera in tv – Permette? Alberto Sordi: il film su Rai 1, oggi 24 Marzo

Permette? Alberto Sordi fiction omaggio dedicata alla vita dell’attore, interpretato da Edoardo Pesce andrà in onda su Rai 1 in anticipo questa sera in tv: cast, trama e scene del film

Il film dedicato al centenario dell’attore simbolo del cinema italiano, Alberto Sordi sarà in onda su Rai 1 alle ore 21.25, in anticipo rispetto alla data inizialmente annunciata. L’omaggio dedicato all’artista scomparso, inizialmente, era stato fatto coincidere in palinsesto con il giorno del Natale di Roma, il 21 Aprile. Complice l’emergenza Coronavirus che ci costringe a rimanere a casa, il film tributo Permette? Alberto Sordi in tv è rimbalzato poco dopo l’uscita dalle sale, avvenuta nei giorni del 24, 25 e 26 febbraio scorso.

Scopriamo insieme il film e come Edoardo Pesce sia riuscito a interpretare un ruolo tanto difficile.

Leggi anche –> Alberto Sordi, chi è: storia, vita privata e carriera del grande attore

Permette? Alberto Sordi

L’attore che veste i panni dell’artista, interpretandoli senza forzature, è Edoardo Pesce che durante la conferenza stampa indetta per la presentazione del film ha commentato con una frase emblematica il lavoro del collega:

“Quella di Sordi è una romanità bella, non quella delle cipolle”.

La romanità di Alberto Sordi viene vista così, senza filtro, come il valore aggiunto che lo accompagna per tutta la durata della sua vita artistica e il film tributo non dimentica di portare questo dettaglio in rilievo con estrema evidenza. Dall’espulsione dall’Accademia dei filodrammatici di Milano al doppiaggio, dalla radio sino al varietà e al grande successo cinematografico, il film in onda in questa serata in tv rimette insieme i frammenti di una vita straordinaria, dentro e fuori dal set. L’iconico Alberto Sordi e il suo indissolubile legame con la Sua città, Roma, che esplode in un inno alla spontaneità a cui, anche quando questa sembrerà chiedergli davvero tanto in cambio, l’attore non rinuncerà mai.

Scopriremo come crebbe l’amicizia con l’esordiente Federico Fellini e il rapporto con tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo rimasti, come quello di Alberto Sordi, nomi immortali della storia del cinema.

Permette? Alberto Sordi, scene del film

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI