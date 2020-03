Previsioni Meteo 16-22 marzo: che tempo farà?

Le previsioni meteo di questa settimana, dal 16 al 22 marzo: che tempo farà? Previsto sole, ma non bisogna lasciarsi tentare: bisogna rimanere a casa per fermare l’emergenza Coronavirus.

Lo sappiamo, questo è un periodo storico complicato in cui gli italiani sono rimasti, e sono chiamati a rimanere a casa. Io resto a casa è uno degli hashtag che sta spopolando sui social in questo momento. Proprio come distanti, ma vicini. Proprio per cercare di fermare il più possibile e il prima possibile l’onda dei contagi legati al coronavirus. Una è vera e propria pandemia che sta interessando il mondo intero e che in questi giorni dovrebbe più o meno arrivare al picco per poi iniziare una lenta discesa che porterà piano piano l’Italia ad uscire da questo periodo. Detto ciò le previsioni meteo sembrano quasi sorriderci e sebbene non si possa uscire, pare che per questa settimana ci sarà un anticiclone di rinforzo.

Le previsioni meteo per la settimana

Come riporta 3bmeteo questo anticiclone è proprio in arrivo sull’Italia. Dopo questa domenica interessata da un fronte freddo che potrebbe ancora dare qualche ultima versata sulla parte di nord-ovest e sull’estremo Sud, da oggi la situazione va a migliorare. Da martedì infatti su tutta l’Europa centrale e meridionale ci sarà tempo stabile e sole praticamente su tutte le regioni. Anche con temperature in aumento. Forse nel fine settimana qualcosa potrebbe cambiare, ma in generale la situazione sembra essere nettamente primaverile.

Che tempo farà domani?

Nello specifico oggi potremmo avere qualche nube sulle regioni occidentali mentre al centro, al sud e sulle Isole la situazione meteo sarà fondamentalmente soleggiata o poco nuvolosa. Fino a giovedì, più o meno e salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe essere all’insegna del bel tempo e temperature in risalita con massime fino a 18 o 20°. Le temperature potrebbero resistere così alte almeno fino a venerdì.

Nella giornata infatti di venerdì 20 marzo la situazione meteorologica cambierà perché, appunto, come avevamo detto potrebbe arrivare una nuova ondata di freddo e qualche infiltrazione di piogge, soprattutto al nord. Una nuova sferzata di maltempo che nel corso del fine settimana potrebbe raggiungere anche le regioni centrali. Certo lo sappiamo, dalle previsioni meteo dire che c’è il sole non fa piacere perché bisogna rimanere a casa, ma non fatevi prendere dalla voglia di uscire perché prima rimaniamo a casa e più a lungo la facciamo, prima potremmo uscire di nuovo e godere del bel tempo.