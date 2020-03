Josip Ilicic chi è: età, carriera e vita privata del calciatore dell’Atalanta

Conosciamo meglio la storia di Josip Ilicic: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del calciatore dell’Atalanta

Josip Ilicic nasce a Prijedor il 29 gennaio 1988. Nato in Bosnia ed Erzegovina, profugo di guerra, suo padre è stato ucciso dai Serbi: possiede il passaporto croato. Inizia a giocare nelle giovanili di Triglav e Britof, poi passa al Bonifika Koper. Successivamente passa all’Interblock Lubiana, con la guida di Alberto Bigon nella prima stagione. Alla sua prima stagione mette a segno ben 9 reti in 27 presenze. Dopo un altro anno, conciliata con la crisi economica della società, la squadra viene retrocessa in seconda serie. Così arriva la cessione al Maribor con il ds, Zlatko Zahovič, amico del presidente dell’Interblock, che lo acquista nell’estate del 2010 per 80mila euro.

A fine agosto il Maribor comunica di aver ceduto il giocatore al Palermo insieme ad Armin Bacinovic: il club siciliano lo acquista per 2,2 milioni di euro. In tre stagioni in Sicilia mette a segno 20 gol in 98 presenze diventando un giocatore di spessore insieme a Javier Pastore. Nell’agosto 2013 si trasferisce a titolo definitivo alla Fiorentina per 9 milioni di euro firmando un contratto quinquennale a 1,2 milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Con la maglia del club viola in quattro anni sigla 37 reti e 18 assist, ma in Toscana è sempre stato criticato per essere poco continuo.

Nell’agosto 2017 passa all’Atalanta e, sotto la gestione Gasperini, diventa micidiale con gol e assist vincenti contribuendo alla storica qualificazione in Champions League dopo la stagione 2018-2019. Nella sfida di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione ha realizzato un poker al Mestalla di Valencia con gli orobici qualificati ai quarti di finale.

Josip Ilicic chi è: vita privata

Sposato con Tina Polovina. Ha due bambine, Victoria e Sofia. Ha un account Instagram che vanta circa 147mila follower, dove pubblica gli scatti sia della sua vita privata che di quella calcistica.