Edoardo Cantini: chi è la giovane promessa della scherma italiana

Carriera e curiosità sul giovane schermidore Edoardo Cantini: chi è, la sua storia su Rai Gulp nella trasmissione sportiva “Sport Stories”.

Classe 2004, nato il 25 febbraio, Edoardo Cantini ha da poco compiuto 16 anni, ma è già un apprezzato schermidore italiano, nella specialità sciabola, che ha vinto diversi importanti riconoscimenti.

A lui è dedicata la puntata di “Sport Stories”, la trasmissione di Rai Gulp, realizzata con il patrocinio del Coni, in onda venerdì 6 marzo 2020.

Chi è Edoardo Cantini, il futuro della scherma italiana

Edoardo Cantini è una giovane promessa della scherma azzurra, che nel 2016 si è laureato campione italiano della sciabola, categoria Giovanissimi. Di recente, invece, ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei Cadetti, che si sono svolti dal 22 al 26 febbraio 2020 a Parenzo, in Croazia. Lo scorso anno, è stato campione italiano nella sua categoria.

Adesso l’obiettivo che non nasconde è quello di diventare Campione Europeo: sarebbe un bel traguardo per il giovane atleta della Fides Livorno, che se in Italia ha già vinto abbastanza, a livello europeo spera nell’exploit. Peraltro, a ottobre 2019, ha vinto la medaglia d’argento tra i cadetti agli europei di Budapest. Insomma, una serie di ottimi risultati e ora punta diritto all’oro.