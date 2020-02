Federica Panicucci, chi è il compagno Marco Bacini: età, lavoro, vita privata. Conosciamo meglio la sua storia privata e professionale.

Marco Bacini nasce a Milano il 22 novembre 1976. Imprenditore, che possiede il marchio di moda Rude is cool, che conta numerosi negozi in giro per il mondo. Ha collaborato con moltissimi personaggi dello spettacolo, come la fashion blogger Chiara Ferragni. Insieme alla sua attuale compagna, Federica Panicucci, ha lanciato il marchio di t-shirt Let’s Bubble. Imprenditore nel campo dello spettacolo, ma anche nella comunicazione e della moda con la sua azienda, la MB Management.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Marco Bacini: vita privata

Sul suo profilo Instagram vanta circa 95mila follower con numerose foto insieme alla Panicucci. La sua passione più grande sono le auto di lusso com’è possibile ammirare sul proprio profilo: Lotus Evora 400, Bentley Bentayga, Ferrari California, Lamborghini Huracan, Lotus Exige, Ferrari 430.

Ai microfoni di Chi la Panicucci ha svelato il suo rapporto con l’imprenditore: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”. Nell’intervista ai microfoni di Verissimo lo stesso uomo ha svelato: “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo. Federica è oltre che bellissima, una donna unica, fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei”.