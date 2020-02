Zucchero, chi è la moglie Francesca Mozer: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia della moglie di Zucchero Francesca Mozer: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna

Francesca Mozer, 52 anni, è la moglie di Zucchero. Nasce a Pietrasanta, in provincia di Lucca, ma cresce a Fiascherino – a pochi chilometri da La Spezia. Figlia di Alfred René François e di Nicoletta, che negli anni Sessanta gestiscono l’albergo Eco del Mare, a pochi passi da Lerici, piccola gemma di borgo sul Golfo dei Poeti. In passato lavora come headhunter, ossia come cacciatrice di teste, per una società americana come ha svelato in una vecchia intervista a XIX Secolo: “Nel 1992 sono andata a Ossinid, vicino a Sing Sing, New York. Uno dei posti più freddi dell’East. C’era neve dappertutto. D’accordo che ero stata allevata con sani principi di risparmio e dedizione al lavoro, ma dopo un po’ non me la sono più sentita. Ero nel campo dell’edilizia, e lì sono tutte famiglie siciliane. Visto che un po’ di sangue del sud l’ho anch’io, mi vedevano bene tutti. Ho fatto gli affari più belli della mia vita”. Poi ha svelato: “Ora ho una doppia anima. Da quando ho incontrato Zucchero, ho scoperto la Lunigiana. Sa, non c’è solo la gente di mare ad aver carattere. Anche là ci sanno fare. Quando rientro a casa, appendo la borsa e chiudo tutto fuori”.

Zucchero, chi è la moglie Francesca Mozer: vita privata

Con Zucchero subito è scoppiato l’amore con la coppia che sta insieme da circa 30 anni. L’unico figlio si chiama Adelmo Blue, 22 anni. La stessa Francesca aveva anche raccontato il suo compagno: “È diretto, senza fronzoli. Sa cosa ha detto a Blue? Dall’estate prossima, cominci a lavorare. Mi è sembrato di sentire mio padre.