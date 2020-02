Conosciamo meglio la storia di Davide Rivalta, che ha avuto una figlia di nome Miral con Rula Jebreal: ecco tutte le curiosità

Davide Rivalta è l’artista bolognese, classe 1974, che ha avuto una figlia dalla giornalista palestinese Rula Jebreal, Miral. Lo scultore si diverte a collocare i suoi animali, fatti per lo più di fibra di vetro, ma anche di alluminio e di bronzo, in giro per tutta Italia e non solo. Si sono visti a Bologna, Modena, Rovereto, ma anche a Bangkok e in Giappone, con la fama dello scultore emiliano raggiunta in tutto il mondo. Le sue sono riproduzioni molto naturalistiche, con toni neutri e forme piuttosto concrete, che danno una prima impressione di realtà a una visione da lontano, per poi scoprire l’artificio solo una volta avvicinati.

LEGGI ANCHE >>> Rula Jebreal chi è: età, carriera e vita privata della giornalista





Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Rula Jebreal, chi è Davide Rivalta: vita privata

Ha una pagina Facebook e un account Instagram, che vanta 1092 follower, dove condivide tutte le sue opere.