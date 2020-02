Sanremo 2020 | Chi è Alberto Urso | età, vita privata, carriera e fidanzata

Alberto Urso è nato a Messina, città siciliana ad un passo dalla Calabria, il 23 luglio del 1997. Sin da bambino mostra una passione per la musica che i genitori assecondano facendogli prendere lezioni di piano e di sax.

Chi è Alberto Urso: età, carriera e fidanzata

Ancora bambino sceglie di dedicarsi al canto lirico ed a soli 13 anni partecipa al programma sui giovani talenti musicali condotto da Antonella Clerici ‘Ti lascio una canzone‘. Per il giovanissimo Alberto è una grande esperienza, in quella occasione duetta persino con Gianni Morandi cantando ‘Tu che m’hai preso il cuor’.

La parentesi televisiva non cambia il percorso scelto da Alberto, il tenore si diploma al conservatorio di Messina (ottenuto con il massimo dei voti) e ottiene una laurea magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Nel frattempo non trascura la sua passione per gli strumenti e continua a studiare pianoforte, sax e percussioni. Nel 2017 ha la possibilità di duettare con Katia Ricciarelli e quest’anno farà parte della classe di Amici 18. Sulla sua vita privata non ci sono molti dettagli, il ragazzo per il momento ha preferito mantenere riservati i dettagli più intimi.

Le polemiche ai tempi di Amici

L’ingresso di Alberto Urso, tenore messinese di 21 anni, tra i banchi di ‘Amici 18‘ ha portato con sé qualche polemica. Il giovane cantante lirico infatti ha destabilizzato la sicurezza degli altri cantanti in gara, che si sono trovati di fronte un ragazzo con un grande talento ed anni di studi alle spalle, nonché una discreta esperienza sia sui palcoscenici dei teatri che nel mondo della televisione. Proprio quest’ultimo aspetto è quello che ha fatto storcere il naso ai critici tv, convinti che Maria De Filippi possa avere in mente di tramutare ‘Amici’ in una specie di talent per artisti già famosi.