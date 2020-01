Louis Tomlinson in concerto in Italia: tutte le date dei tre nuovi live

Louis Tomlinson torna in concerto in Italia con altre tre date che si aggiungono al concerto sold out di marzo al Fabrique di Milano.

Gli appassionati della band degli One Direction saranno entusiasti di sapere che Louis Tomlinson venerdì 31 gennaio farà uscire il suo primo album da solista finalmente. A questa notizia si aggiunge il fatto che Louis ha anche annunciato tre nuove date italiane per concerti estivi. Insomma, i fan degli ex One Direction che sono rimasti legati ai membri di questa boy band sono finalmente pronti ad idolatrare nuovamente il proprio beniamino e poter cantare tutte le canzoni del nuovo disco in uscita che è anche il primo da solista dei Tomlinson.

Quando esce il nuovo album di Louis Tomlinson

L’album da di debutto da solista di Louis Tomlinson è stato anticipato dalla canzone Walls, appunto, scritta e firmata dallo stesso Louis e da Noel Gallagher. Intanto arrivano notizie in merito ai live. È questo infatti l’appuntamento che maggiormente i fan stanno aspettando. I biglietti per le date annunciate sono disponibili in prevendita per gli iscritti a My livenation da giovedì 30 gennaio, mentre la prevendita generale partirà alle ore 11 di oggi, venerdì 31 gennaio.

Le date dei concerti

Le date da segnarsi sul calendario sono quelle del 29 luglio 2020 per il concerto di Milano Carroponte, il 30 luglio 2020 a Udine a Palmanova, Piazza Grande, il 31 luglio a Roma per il grande Festival Rock in Roma. Intanto sappiate che il concerto del 11 marzo al Fabrique di Milano è già andato sold out.

Chi è Louis Tomlinson

L’ex cantante degli One Direction Louis Tomlinson, per chi non lo conoscesse è classe 1991. Da quando ha iniziato la carriera da solista, dopo lo scioglimento degli One Direction, ha ottenuto tantissimi successi. Anche se ancora non aveva pubblicato un disco da solista. Ad esempio in collaborazione con Steve Aoki o con Bebe rexa nel 2019 aveva scalato le classifiche, però ha deciso di debuttare come solista, quindi sono uscite le canzoni Two Of Us che nasce per superare il dolore della perdita della mamma e poi altri singoli come Don’t let Break Your Heart, Kill my mind e we made. Louis ha anche conquistato vari premi. Ha vinto il Best Song World proprio per la canzone Two of Us e anche un Choice Awards. Ma non sono questi gli unici premi che il cantante si è aggiudicato.

Menzioniamo, tra gli altri un Ema Awards come best UK and Ireland Act. Nel 2018 è entrato nella top five degli Artisti emergenti di Billboard e più in generale tutta la musica di Luis ha raccolto miliardi e miliardi di stream. Un successo incredibile che va appunto ad impreziosirsi con questi nuovi concerti che renderanno sicuramente entusiasti anche tutti i fan italiani.