Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, continua a cercare risposte sulla scomparsa della ragazza: l’annuncio dell’uomo sul sit-in

La verità ancora non esce a galla. Pietro Orlandi annuncia un sit- in in onore di sua sorella Emanuela, scomparsa più di trent’anni fa senza saperne il motivo: “Un altro anno senza risposte. Non accetteremo mai passivamente questa ingiustizia, per questo che ci incontreremo in piazza del Sant’Uffizio a Roma per ricordare il compleanno di Emanuela e soprattutto per continuare a pretendere quelle risposte che da troppi anni ci vengono negate”.

Emanuela Orlandi, la versione dell’avvocato

Lo stesso avvocato Laura Sgrò ha svelato ai microfoni dell’Adnkronos il suo pensiero: “Oggi è il compleanno di Emanuela, il cinquantaduesimo, e io con la sua famiglia torniamo ad appellarci al Pontefice. Sono trascorsi mesi di silenzio assoluto, un muro di gomma contro cui si è scontrata ogni nostra richiesta: istanze legittime da parte di una famiglia che da più di 36 anni aspetta di conoscere quello che è successo”. Infine, ha svelato: “In questi mesi abbiamo sentito parlare il Vaticano di indagini finanziarie, si parla di soldi e non di persone. Emanuela è una persona, una ragazza scomparsa a 15 anni, una cittadina vaticana che manca da 36 anni e che dovrebbe avere la precedenza assoluta su tutto”.