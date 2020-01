Conosciamo meglio la storia di Paola Di Benedetto: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della concorrente del GFVip

Paola Di Benedetto nasce a Vicenza l’8 Gennaio 1995. L’ex Madre Natura nasce da genitori siciliani emigrati al Nord. Fin da piccolissima, la bella Paola si appassiona al mondo dello spettacolo e, dopo esser diventata maggiorenne, s’iscrive ai vari concorsi di bellezza diventando molto seguita. Lavora come modella e showgirl: arriva seconda al concorso locale Miss Vicenza, partecipando anche a Miss Grand Prix Veneto, vincendo il titolo di Miss Antenna 3 e Model Girl. Paola comincia a lavorare per varie emittenti televisive locali, tra cui TvA Vicenza, come valletta e conduttrice. Nel 2016 partecipa a Miss Italia, poi sbarca negli studi Mediaset come madre natura a Ciao Darwin 7 – La resurrezione e diventa anche la valletta a Colorado. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip a partire da gennaio 2020.

Chi è Paola Di Benedetto: vita privata

In passato Paola ha avuto una relazione molto discussa per tre anni e mezzo con Matteo Gentili, ex calciatore del Vicenza. Poi durante l’avventura all’Isola dei famosi si è legata a Francesco Monte, con il quale ha avuto un flirt. Nell’estate 2018 Paola Di Benedetto ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con il cantante Federico Rossi, del duo musicale Benji & Fede. Dopo appena un anno la stessa Di Benedetto ha svelato la rottura: “La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare il rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente ed il mio corpo che, come alcuni di voi hanno visto, è un po’ mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo”. Sul suo profilo Instagram può vantare circa un milione di follower.