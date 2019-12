Sandra Milo, chi è: età, amori, carriera e vita privata dell’attrice che fu musa e amante di Federico Fellini per poi diventare protagonista anche in televisione.

Sandra Milo è senza dubbio una delle icone del cinema italiano classico, nonché una delle protagoniste della televisione italiana negli anni ’70 e ’80. Alcuni dei film in cui ha recitato e dei programmi che ha condotto sono tutt’ora un cult del mondo della cinematografia e della televisione italiana. Questo fa sì che, nonostante gli anni di inattività, sia ancora molto amata dai fan e conosciuta anche dai più giovani.

Ciò nonostante l’attrice sta passando un periodo molto duro, dovuto sia alla mancanza di lavoro che ad alcuni problemi con il fisco che l’hanno costretta a rinunciare ad una parte consistente dei suoi averi. Di questo ha parlato lei stessa in un’intervista concessa a Silvia Toffanin nell’ultima puntata di ‘Verissimo‘, in cui ha anche rivelato di aver pensato con insistenza al suicidio.

Chi è Sandra Milo: età, carriera e vita privata dell’attrice

Nata a Tunisi l’11 marzo del 1933 da padre siciliano, Sandra Milo ha passato la sua giovinezza in provincia di Pisa, a Vicopisano. Desiderosa di diventare un’attrice, partecipa alla sua prima pellicola nel 1955 grazie alle sue forme prosperose, il film in questione è ‘Lo Scapolo‘ con Alberto Sordi come protagonista. Negli anni successivi partecipa come protagonista minore in molte pellicole del genere comico, il primo ruolo importante arriva nel 1959 ne ‘Il generale Della Rovere‘ di Rossellini, dove recita al fianco di Vittorio De Sica. Il successo di pubblico e critica arriva a metà degli anni ’60 con i film di Fellini ‘8½‘ e ‘Giulietta degli Spiriti‘.

A fine anni ’70 inizia, grazie anche all’amicizia con Bettino Craxi, una nuova carriera negli studi televisivi. I programmi condotti negli anni ’80 le fanno ottenere un successo tale da fare dimenticare a tutti la sua precedente esperienza cinematografica di successo, tra questi sono certamente da ricordare ‘Prima Repubblica‘, ‘Mixer‘ e ‘Piccoli Fans‘. Il declino comincia a partire dagli anni ’90, quando lascia la Rai per Fininvest, emittente in cui conduce per due anni ‘Cari Genitori‘. Con il passare degli anni le presente in televisione diventano sempre meno frequenti.

La vita privata di Sandra Milo è stata molto movimentata: a soli 15 anni si è sposata con Cesare Rodighiero, ma il matrimonio culmina dopo soli 21 giorni. Sandra era rimasta incinta del marchese, ma un parto prematuro fece morire il bambino. Negli anni ’60 cominciò una relazione segreta con Federico Fellini che durò per 17 anni. L’attrice non ha mai nascosto la sua natura di amante controversa, nella sua vita è stata sposata altre 3 volte: la prima volta con Moris Ergas, dal quale ha avuto la prima figlia Debora, poi con Ovidio De Lellis, padre di Ciro e Azzurra, ed infine con il cubano Jorge Ordonez.