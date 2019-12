Morto Alessio Allegri, tragedia su un campo della Serie C: sport in lutto

Morto Alessio Allegri, tragedia su un campo della Serie C: sport in...

Tragedia nel mondo del basket: Alessio Allegri, capitano del Garbagnate, si è accasciato domenica durante una partita di C Silver.

Si è spento a soli 37 anni lunedì sera a Saronno, dopo aver accusato un malore durante una partita domenica pomeriggio, lasciando tutti increduli. Alessio Allegri, stella delle minors lombarde, era un brillante giocatore di basket: si è sentito male mentre stava disputando un match di C Silver. Si è accasciato a terra e non si è più rialzato.

La giovane vita spezzata di Alessio Allegri

Alessio Allegri era per tutti “Koeman”, il Ronald massiccio ma portentoso difensore olandese diventato una leggenda dello sport. Con la sua stazza e il suo talento era diventato una piccola celebrità nel circuito delle minors lombarde. Faceva anche l’allenatore e l’istruttore di minibasket, e ieri si trovava in campo al palazzetto di Rho con l’Osl Garbagnate, di cui era il capitano, di fronte La Torre di Torre Boldone (squadra della provincia di Bergamo) per il campionato di C Silver, quando qualcosa nel suo organismo è andato in tilt.

Alessio Allegri si è immediatamente accasciato a terra, vittima di un malore improvviso e fatale. Ha cercato di alzare il braccio, come a chiedere aiuto, poi più nulla. Il giovane atleta è stato subito ricoverato all’ospedale Sacco di Milano. In un primo momento è sembrato che le sue condizioni stessero migliorando: il cuore aveva ricominciato a battere e tutti hanno sperato per il meglio. Poi, invece, la situazione è precipitata e per lui non c’è stato nulla da fare. Poche ora fa la notizia che il 37enne è spirato per arresto cardiaco, lasciando i tanti parenti, amici e colleghi senza parole.

