La semi-maratona di Djerba: data, cosa sapere e cosa vedere in questa location

La semi-maratona di Djerba: data, cosa sapere e cosa vedere in questa...

Torna l’appuntamento con la Semi Marathon Ulysse-Djerba: una maratona dedicata allo sport, ma anche alle bellezze naturali e alla sensibilizzazione ambientale.

L’importanza di preservare il nostro pianeta è ormai cosa nota. Tutti quanti, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare la nostra parte: dalla raccolta differenziata, passando per le raccolte fondi per aiutare, ad esempio, l’Austrialia. Oggi arriva la notizia del ritorno della Semi Marathon Ulysse-Djerba che il 9 febbraio si svolgerà nuovamente, ma con questo tema:“Per la conservazione dell’ambiente”. Si tratta quindi di un grande evento sportivo dedicato agli amanti della corsa, sia professionisti che non. L’importante resta però il divertimento, la promozione della splendida isola di Djerba e ovviamente la tematica sociale.

Perché si corre questa semi maratona?

Questa Semi Marathon Ulysse-Djerba ha lo scopo sia di far conoscere l’isola, che di prestare particolare attenzione alle tematiche ambientali. L’idea infatti è quella di sensibilizzare gli atleti e i partecipanti tutti su temi come la protezione dell’ambiente e del relativo patrimonio storico e architettonico. Oltre alla corsa sono in programma poi tanti eventi paralleli con un vero e proprio villaggio pieno di stand dove ci sarà una parte dedicata allo shopping e una invece incentrata proprio su laboratori atti alla sensibilizzazione ambientale.

Quando si svolge la Semi Marathon Ulysse-Djerba

L’appuntamento con la gara è per il 9 febbraio e la Semi Marathon Ulysse-Djerba si svolgerà intorno alla bellissima città di Midoun, disegnando una specie di anello che parte e arriva al centro culturale di Djerba Explore. 21 chilometri di gara insomma, all’insegna del divertimento e delle tematiche ambientali.

Cosa vedere e cosa fare a Djerba

Per chi non la conoscesse Djerba è la più grande isola del Nordafrica, ricca di storia e di bellezze naturali da visitare e da conoscere. Sicuramente non potete perdervi le spiagge più belle, posizionate lungo la costa nord-ovest, nei pressi di Midoun. Oltre a Djerba potete visitare poi anche Zarzis, altra località turistica che, oltre alle spiagge e al relax offre anche altre attrazioni. La storia poi di Djerba si vive e si respira praticamente ad ogni angolo: ci sono molte moschee, ma anche una comunità ebraica, collocata nei villaggi di Hara Kebira e Hara Séghira. Se poi siete appassionati di avventure potreste andare a Matmata, alle porte del bellissimo Deserto del Sahara.

Qui troverete delle abitazioni piuttosto particolari, realizzate quasi praticamente nella roccia e diventate famose perché sono state location di un episodio di Star Wars. Per tuffarvi invece nella cultura berbera potreste andare alla scoperta dei ghorfas, ossia gli edifici tipici di questa etnia, che si trovano nel sito di Tataouine e specialmente a Médenine.