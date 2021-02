Oroscopo del giorno, venerdì 12 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è oramai alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 12 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio è oramai vicino alla metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di muovere i primi passi in amore? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 12 Febbraio 2021.

Venerdì 12 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Via libera durante la giornata di oggi per quel che riguarda gli affari e il lavoro. Finalmente potreste vedere i vostri progetti andare in porto. Abbiate fiducia in voi stessi e presto riuscirete a stringere tra le mani delle succulente soddisfazioni.

Toro. Ancora qualche problema in amore per voi durante la giornata di oggi. I rapporti tesi sono oramai all’ordine del giorno ed è arrivato il momento di essere un po’ più flessibili e avvicinarsi al chiarimento. Presto le ansie si allontaneranno, lasciando il posto al sereno.

Gemelli. È arrivato per voi il momento di premere più che mai sull’acceleratore. Rimboccatevi le maniche e cercate di dare il massimo. Sono all’orizzonte delle belle soddisfazioni, perciò rimanete concentrai e non mollate.

Cancro. Fuochi d’artificio per voi durante la giornata di oggi. Amore, lavoro e salute procederanno a gonfie vele e voi avrete finalmente il tempo di tirare un sospiro di sollievo. Gettatevi a capofitto verso nuove avventure, è il momento giusto!

Leone. Durante la giornata di oggi potreste sentirvi ancora un po’ insicuri. Troppe ansie stanno affollando la vostra mente negli ultimi tempi ed è arrivato il momento di correre ai ripari. Allontanarsi dai rapporti tossici è senza dubbio il consiglio più importante.

Vergine. Fuoco e fiamme in amore durante la giornata di oggi. È giunta l’ora di accantonare la timidezza e di lasciarsi andare. Sul lavoro è invece necessaria un po’ di sana pazienza. Presto otterrete dei risultati, ma occorrerà attendere ancora un po’.

Bilancia. Venere sarà completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Il consiglio migliore è quello di armarsi di tanta pazienza e di tenersi il più possibile alla larga dalle discussioni e dalle polemiche, vi metterebbero di cattivo umore.

Scorpione. La giornata potrebbe risultare un po’ piatta ai vostri occhi. State cominciando ad accusare il colpo della stanchezza ed è normale sentirsi un po’ tesi e nervosi. Il consiglio migliore è quello di concedersi un po’ di relax, magari in compagnia di un buon libro.

Sagittario. La giornata non sarà particolarmente idilliaca per le relazioni e i rapporti. È infatti necessario tenersi alla larga dagli scontri e dalle discussioni, specie se inconcludenti. Prestate inoltre attenzione all’orologio. Un brutto ritardo potrebbe scombinarvi i piani.

Capricorno. La giornata di oggi sarà ideale per l’amore e per il romanticismo. Non abbiate timore di buttarvi e di premere sull’acceleratore. Potreste rimanere piacevolmente sorpresi da voi stessi e dalle vostre incredibili capacità.

Aquario. Le prossime ore non saranno per voi particolarmente idilliache. Un po’ di ansia e di stress potrebbero mettervi di cattivo umore. Qualche incertezza sul lavoro vi farà mettere in dubbio le vostre scelte, cercate di non dargli troppo peso.

Pesci. La Luna sarà completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Cercate di concedere un po’ dii tempo alla vostra dolce metà e di rimandare tutto il resto a domani. È giunto il momento di rilassarsi e allontanarsi dalla negatività.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.