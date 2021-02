Oroscopo del giorno, martedì 9 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo avvicinando oramai alla metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 9 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio sta proseguendo senza intoppi, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di lasciarsi andare e muovere finalmente i primi passi in amore? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 9 Febbraio 2021.

Martedì 9 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Luna dissonante per voi durante la giornata di oggi. Qualche contrattempo potrebbe darvi un gran bel da fare e voi sarete decisamente un po’ troppo nervosi. Cercate di svuotare la mente e di evitare di strafare.

Toro. La giornata di oggi non sarà per voi particolarmente idilliaca. Ci sarà un po’ di agitazione nell’aria e voi dovrete dunque fare i conti con l’ansia e lo stress. Cercate di non farvi travolgere dal malumore e di restare comunque positivi.

Gemelli. Sono in arrivo importanti novità per voi, dunque restate in allerta e non fatevi cogliere impreparati. Finalmente riuscirete a mettere un punto alle questioni passate che vi hanno tediato ed innervosito più del dovuto durante l’ultimo periodo. Forza e coraggio!

Cancro. La Luna opposta vi darà qualche problema durante la giornata di oggi. Cercate di affrontare con serenità le prossime ore, ignorando la sensazione di disagio ed il nervosismo. Non temete, si risolverà tutto per il meglio.

Leone. Durante la giornata di oggi sarete nuovamente messi di fronte a delle scelte importanti. L’ideale sarebbe quello di non cadere nel vortice dell’indecisione e di comunicare e testa alta e senza problemi i vostri pensieri e i vostri bisogni.

Vergine. L’ultimo periodo è stato per voi un po’ altalenante e potrebbe avervi stancato più del dovuto. Durante la giornata di oggi sarete però finalmente pronti a ripartire, soprattutto per quel che riguarda l’amore e i sentimenti. Non temete, gli astri saranno dalla vostra.

Bilancia. Un po’ di indecisione nell’aria durante la giornata di oggi. State vivendo l’ultimo periodo con un po’ troppi timori, ed è arrivato il momento di lasciarsi andare ed abbandonare definitivamente le paure.

Scorpione. Cielo sereno per voi durante la giornata di oggi. Nonostante questo, è bene che evitiate di strafare e di prendere decisioni troppo affrettate. I tempi non sono maturi per l’azzardo e le scommesse, tenetelo bene a mente.

Sagittario. Fuoco e fiamme per voi durante la giornata di oggi dal punto di vista lavorativo. I tempi sono maturi per proporre nuove idee e progetti, non abbiate paura! Gli affari in corso molto probabilmente andranno in porto, tenetevi pronti.

Capricorno. Durante la giornata di oggi saranno favoriti i rapporti e le relazioni. Approfittatene dunque per trascorrere del tempo in compagnia di qualche buon amico o di una persona a voi cara, vi farà bene.

Aquario. Un po’ di agitazione all’orizzonte durate la giornata di oggi. Cercate di essere meno schivi e di accettare di buon grado anche la mano di una persona cara. Non c’è niente di male nel farsi talvolta aiutare da qualcuno, ricordatelo.

Pesci. La Luna sarà oggi completamente dalla vostra parte. È il momento di splendere più che mai, soprattutto per quel che riguarda l’ambito professionale. Sono in arrivo dei cambiamenti importanti, dunque tenetevi pronti.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.