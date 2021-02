Oroscopo del giorno, lunedì’ 8 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è finalmente cominciata. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 8 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio si sta oramai avvicinando alla metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di scommettere e fidarsi del proprio istinto? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì’ 8 Febbraio 2021.

Lunedì 8 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi il consiglio migliore è quello di avere un occhio di riguardo per le proprie finanze. Cercate di non spendere troppi soldi. Giove sarà ancora dissonante, ma se vi terrete lontani dalle discussioni procederà tutto per il meglio.

Toro. Sono in arrivo ottime notizie per quel che riguarda il fronte lavorativo. L’energia non vi mancherà e finalmente inizierete la giornata con più carica che mai. È giunto il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a fare nuovi progetti.

Gemelli. La giornata si prospetta per voi decisamente positiva, gli astri saranno tutti dalla vostra parte, perciò approfittatene per sbrigare tutte le questioni più urgenti. Cercate comunque di non strafare e di dedicare un po’ di tempo anche ai vostri affetti più cari.

Cancro. Aspettatevi delle belle sorprese durante la giornata di oggi. Il cielo ha in serbo per voi alcune interessanti notizie, tenetevi pronti. Cercate comunque di non affrontare i contrattempi con troppa leggerezza, potrebbe rivelarsi pericoloso.

Leone. La giornata di oggi vi metterà tra le mani delle belle soddisfazioni. Le prossime ore risulteranno ai vostri occhi faticose, ma decisamente gratificanti. Rimboccatevi le maniche e dimostrate a tutti il vostro valore, ne varrà la pena!

Vergine. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è quello di ritagliare un po’ di tempo per sé stessi e dedicarsi alla riflessione. Quella della solitudine è la via giusta: avete bisogno di tempo e spazio per prendere delle decisioni importanti.

Bilancia. Cielo sereno per voi durante la giornata di oggi. Nonostante le cose procederanno molto probabilmente nel migliore dei modi, non allontanate gli amici ed il loro prezioso aiuto. Potreste pentirvene amaramente in futuro.

Scorpione. Durante la giornata di oggi fareste bene a prestare particolare attenzione alla vostra salute, sia fisica che mentale. È importante che non teniate le cose dentro e che scegliate la via della discussione, senza aver timore delle reazioni altrui.

Sagittario. Durante la giornata di oggi vi sentirete piuttosto confusi. Il consiglio migliore è quello di accantonare le incertezze e provare a chiarire tutti i dubbi. Attenzione ai litigi, potreste perdere un amico caro.

Capricorno. Gli astri e le stelle saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi. È arrivato il momento di concedersi una pausa e di raccogliere tutti i frutti del vostro duro lavoro. Accantonate il senso di colpa e la malinconia, non vi porteranno da nessuna parte.

Aquario. Cielo sereno per voi durante la giornata di oggi. Finalmente potrete svuotare la mente da tutte le ansie e dedicarvi ai vostri progetti futuri. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e ripartire alla carica verso nuovi obiettivi.

Pesci. La giornata di oggi non sarà particolarmente idilliaca per quel che riguarda l’amore e i sentimenti. Procedete adagio e rimanete con i piedi per terra, senza calcare troppo la mano. Buone notizie in arrivo sul fronte lavorativo, tenetevi pronti.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.