Oroscopo della settimana dall’8 al 14 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

La seconda settimana di Febbraio è finalmente giunta. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dall’8 al 14 Febbraio 2021.

Una nuova settimana, la seconda del nuovo mese, è finalmente alle porte. Febbraio è pronto a sorprenderci e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e occasioni sono in arrivo? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 8 a domenica 14 Febbraio 2021.

Seconda settimana di Febbraio: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La settimana in arrivo sarà per voi decisamente faticosa. Molto probabilmente siete ai ferri corti con qualcuno di importante all’interno della vostra vita, e sarà nelle vostre mani il compito di cercare di mediare. Cercate di non trascurare l’aspetto economico e di avere un occhio di riguardo in più per le vostre spese.

Toro. La prossima settimana rappresenterà per voi un periodo di rinascita. È importante però che non affrettiate le cose e che vi prendiate tutto il tempo necessario per riflettere e fissare nuovi obiettivi. Il lavoro procederà a gonfie vele e potrete presto iniziare a proporre nuovi progetti e idee senza alcuna paura.

Gemelli. È in arrivo per voi un periodo di stallo per quel che riguarda l’ambito lavorativo. Qualche contrattempo potrebbe mettervi di cattivo umore e minare alla vostra autostima. Cercate di affrontare le piccole difficoltà con leggerezza e di non perdere la concentrazione. Questioni più urgenti avranno bisogno di tutta la vostra attenzione.

Cancro. Sono in arrivo delle turbolenze per voi durante la prossima settimana. Potreste sentirvi più nervosi e agitati del solito, ma non temete, con l’arrivo del weekend si sistemerà tutto. Cercate di non lanciarvi verso discussioni inconcludenti, specie se queste ultime rischiano di minare alla vostra tranquillità e al vostro buonumore.

Leone. L’amore sarà finalmente favorevole durante la prossima settimana. Siete pronti ad affrontare nuove sfide e potrete superare gli ostacoli giornalieri con più carica di prima. Cercate soltanto di non esagerare e di tenervi alla larga dalla competizione. Non avete bisogno di ulteriore stress, dunque allontanatevi dalle seccature!

Vergine. La parola d’ordine per quel che riguarda la prossima settimana sarà senza dubbio calma. Il consiglio migliore è infatti quello di accantonare la fretta e di armarsi di tanta sana pazienza. Le cose migliori hanno bisogno di tempo per arrivare, ed essere impazienti non vi porterà da nessuna parte.

Bilancia. La prossima settimana potrebbe rappresentare per voi un ostacolo dal punto di vista emotivo. Molto probabilmente siete bloccati di fronte a dei sentimenti nuovi e avete bisogno di un po’ di tempo per riflettere e per scavalcare i vostri muri. Il conforto di un buon amico e della sana meditazione faranno sicuramente al caso vostro.

Scorpione. Un po’ di agitazione sarà nell’aria durante il corso della prossima settimana. Molto probabilmente i molti impegni vi faranno innervosire più del dovuto, ma non è ancora il momento adatto per gettare la spugna. Cercate di mantenere la calma e di armarvi di tanta pazienza, sono in arrivo delle belle soddisfazioni. Ne varrà la pena, fidatevi.

Sagittario. La settimana in arrivo sarà per voi decisamente impegnativa. I tempi non sono adatti al riposo, e sarà dunque necessario rimboccarsi le maniche e faticare il più possibile. Sono in arrivo delle buone notizie, e saranno favoriti anche i nuovi incontri. Dunque tenetevi pronti più che mai e non fatevi cogliere impreparati.

Capricorno. Durante il corso della prossima settimana, Venere sarà dalla vostra parte, entrando nel vostro segno. Gli amori e le relazioni saranno favoriti, anche se il consiglio migliore è quello di procedere comunque con cautela. Cercate di non strafare e di ritagliare un po’ di tempo anche per voi stessi e le vostre passioni.

Aquario. I prossimi sette giorni saranno perfetti per consolidare il rapporto con gli amici e le persone care. Le relazioni saranno favorite, perciò non ponetevi alcun freno ed approfittatene per trascorrere un po’ di tempo con le persone care. Attenzione ai contrattempi, potreste infatti rischiare di arrivare in ritardo ad un evento importante.

Pesci. La settimana in arrivo non sarà particolarmente idilliaca per le spese e le finanze. Dovrete infatti cercare di limitare le uscite il più possibile. La stanchezza comincerà a farsi sentire e voi fareste bene ad assecondare i vostri bisogni e concedervi un po’ di sano relax. Attenzione a non trascurare gli amici, potreste pentirvene in futuro.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi