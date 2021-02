Oroscopo del giorno, martedì 2 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Un nuovo entusiasmante mese è appena cominciato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 2 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio è finalmente cominciato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 2 Febbraio 2021.

Martedì 2 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La Luna oggi entrerà in opposizione, dunque non sarà un momento proprio idilliaco per muovere i primi passi in amore. Sul lavoro si prevede una giornata piuttosto stancate: tenetevi lontani dallo stress e dalle discussioni.

Toro. Ancora problemi con il passato durante la giornata di oggi. L’ideale sarebbe chiudere una volta per tutte i capitoli più dolorosi della vostra vita, soprattutto se dolorosi. Un buon amico potrebbe aiutarvi a tenere alto l’umore.

Gemelli. Gli astri oggi saranno dalla vostra parte, in particolar modo Mercurio e Venere. È il momento di levarsi tutti i sassolini dalle scarpe e di non tenersi nulla dentro. Non rimandate niente a domani, potreste pentirvene amaramente.

Cancro. Durante le prossime ore fareste bene a procedere con molta cautela per quel che riguarda l’amore. Non muovete passi troppo azzardi e cercate di ragionare bene prima di agire. Attenzione alle bugie, non vi porteranno da nessuna parte.

Leone. Ancora problemi per quel che riguarda i rapporti all’interno della coppia. Fare chiarezza con i propri sentimenti è indubbiamente il consiglio migliore. Cercate di non scaldarvi più del dovuto e di armarvi di tanta buona pazienza.

Vergine. Durante la giornata di oggi il consiglio migliore è quello di essere bilanciati. Siete ala ricerca di un nuovo equilibrio e presto riuscirete finalmente ad ottenerlo. Procedete con cautela in amore, nessuno vi mette fretta.

Bilancia. Buone notizie in arrivo dal fronte lavorativo. È il momento giusto per dedicarsi agli affari ed agli azzardi. Abbiate fiducia sia in voi stessi ce nel caso: oggi gli astri saranno dalla vostra parte e vi regaleranno un po’ di fortuna.

Scorpione. Mare agitato durante la giornata di oggi. Molto probabilmente sarete più nervosi e suscettibili del solito, e fareste dunque bene a ritagliarvi un angolino di pace soltanto per voi e le vostre riflessioni.

Sagittario. Qualche nuovo incontro potrebbe sorprendervi durante la giornata di oggi. I tempi sono maturi per l’amore ed il romanticismo, dunque approfittatene per prendere coraggio e muovere i primi passi.

Capricorno. Durante la giornata di oggi fareste bene ad avere un occhio di riguardo in più per le vostre finanze. Via libera invece in amore: è il momento giusto per esprimere voi stessi e tutti i vostri coloratissimi sentimenti.

Aquario. Venere è finalmente entrata nel vostro segno e vi regalerà qualche momento di serenità. L’amore andrà a gonfie vele, ed anche i rapporti con le persone care saranno favoriti. Attenzione però alla procrastinazione, non distraetevi tropo.

Pesci. I tempi sono maturi per la riflessione e per l’analisi. Cercate di far chiarezza con i vostri sentimenti e di ricaricare le batterie. È in arrivo un periodo faticoso e voi fareste bene ad essere pronti più che mai.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.