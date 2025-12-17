La cura dell’uva (Traubenkur): l’antica tradizione di benessere meranese

La Traubenkur, in italiano “cura dell’uva”, non è certo una pratica recente. Al contrario, le sue origini sono da ricercarsi nel XIX secolo, quando l’aristocrazia di tutta Europa si recava a Merano per godere, oltre che della salubrità del luogo, anche di un suo prodotto particolare: l’uva Schiava.

Non solo il sapore di questo frutto attraeva la nobiltà, ma anche, se non soprattutto, le sue proprietà benefiche, riconosciute all’epoca anche da medici locali, i quali prescrivevano questa particolare cura per trattare vari tipi di disturbi, da quelli digestivi a quelli circolatori. Passeggiate, riposo e consumo dell’uva locale nelle quantità indicate divennero così, durante la stagione autunnale, veri e propri percorsi terapeutici.

Tradizione di benessere mai scomparsa, la cura dell’uva di Merano si è, con il tempo, evoluta, adattandosi allo stile di vita e alle conoscenze moderne. Oggi, a fianco al consumo dell’uva locale e alle passeggiate rilassanti, si pongono trattamenti SPA che rendono ancora più piacevole e benefica l’esperienza generale. Naturalmente, per godere al massimo di un’esperienza completa e appagante, è consigliabile pernottare presso un hotel di Merano, così da evitare gite mordi e fuggi di poche ore e puntare su soggiorni di più giorni, rilassanti e appaganti.

I benefici dell’uva Schiava

La cura dell’uva non viene effettuata con un tipo di uva qualsiasi, ma solo con l’uva Schiava e, più nello specifico, con la Schiava Grossa di Merano.

Caratterizzata da acini di grandi dimensioni a buccia sottile, risulta particolarmente dolce e succosa, nonché altamente digeribile e adatta anche ad essere consumata in grandi quantità. Il contenuto di acqua risulta particolarmente elevato, attestandosi intorno all’80%; questa caratteristica, insieme alla buona presenza di vitamine, acidi naturali, sali minerali, la rende ideale per depurare l’organismo ed eliminando dal corpo le tossine. Drenante e diuretica, risulta ricca anche di antiossidanti, utili per contrastare l’invecchiamento cutaneo, e di zuccheri naturali, fondamentali per fare il pieno di energia.

Cura dell’uva oggi, tra gusto e benessere

Come anticipato nell’introduzione, la cura dell’uva è, nel corso del tempo, mutata lievemente, adattandosi alle nuove conoscenze e ai nuovi stili di vita.

Chi oggi decide di recarsi a Merano per godere dei benefici dell’uva schiava, può regalarsi un’esperienza di benessere a tutto tondo, tra consumo dell’uva, passeggiate e trattamenti SPA di vinoterapia. In particolare, accanto al consumo controllato di questo frutto, il quale deve essere assunto in dosi ben definite e in specifici momenti della giornata, si pongono:

passeggiate tra i vigneti dorati, rilassanti e rigeneranti;

tra i vigneti dorati, rilassanti e rigeneranti; bagni in vasche piene di vino e acqua;

in vasche piene di vino e acqua; scrub con i vinaccioli macinati;

con i vinaccioli macinati; massaggi con creme e oli a base di vino e vinaccioli.

Per ottenere reali benefici dalla Traubenkur non ci si può accontentare di un unico trattamento di un’ora, ma è necessario dedicarle tempo e costanza. Per questo motivo, è consigliabile regalarsi un soggiorno presso un hotel a Merano che permetta di accedere comodamente ai trattamenti spa e a passeggiate terapeutiche come la Tappeiner.