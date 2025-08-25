È qui che vorrebbero trascorrere le vacanze in Italia: ecco la lista dei borghi più belli – viagginews.com

Questa lista presenta i nomi dei borghi italiani più belli. Tutti vorrebbero trascorrere qui le vacanze. Meraviglia, stupore e divertimento sono garantiti.

L’Italia è un territorio meraviglioso, con tante bellezze da scoprire. Paesaggi naturalistici, arte, cultura e storia si incontrano per dare vita a mix unici. Molte persone, per le loro vacanze, prenotano dei viaggi all’estero. C’è chi, però, considera proprio la nostra penisola come meta turistica d’eccellenza.

È stata realizzata una classifica per individuare i borghi più belli. È inutile dire che si tratta di veri e propri gioiellini. È impossibile restare indifferenti di fronte al loro fascino senza tempo. Si raggiungono facilmente e i panorami sono mozzafiato. Adulti e bambini si divertiranno un mondo.

Borghi italiani, ecco quali sono i più belli: ormai non ci sono più dubbi

L’Italia ha un territorio decisamente più ristretto rispetto a tanti altri Paesi. Nonostante ciò, al suo interno, ospita tantissimi luoghi meravigliosi. Buona parte del suo fascino è legato ai borghi. Basta mettere piede in uno di questi piccoli centri abitati per essere travolti da una sensazione particolare. Camminando tra le strette stradine, infatti, si ha quasi l’impressione di trovarsi al di fuori del tempo.

Una nota rivista americana chiamata Travel+Leisure, secondo quanto riportato da Vogue Italia, ha stilato una classifica proprio per individuare i migliori. Non è stata un’impresa facile soprattutto perché la penisola conta ben 7.896 borghi. Essa non potrà accontentare tutti, ma sicuramente, ha citato luoghi mozzafiato, dopo l’atmosfera è davvero magica.

Ecco che cosa è emerso:

Anghiari, in provincia di Arezzo, in Toscana Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, in Veneto Tropea, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria Norcia, in provincia di Perugia, in Umbria Palmanova, in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia Bosa, in provincia di Oristano, in Sardegna San Vito lo Capo, in provincia di Trapani, in Sicilia Treia, in provincia di Macerata, nelle Marche Otranto, in provincia di Lecce, in Puglia Brisighella, in provincia di Ravenna, in Emilia Romagna Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, nel Lazio Portovenere, in provincia di La Spezia, in Liguria

L’estate non è ancora finita e, con l’abbassarsi delle temperature, godersi questi posti sarà ancora più bello. Si consiglia di sperimentare la cucina locale, ordinando piatti tipici, di esplorare chiese e monumenti e, se possibile, di dedicarsi anche a qualche semplice escursione in mezzo alla natura. Si avrà l’imbarazzo della scelta e anche i bambini ne saranno entusiasti.