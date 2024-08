Se hai volato con Ryanair hai diritto a un rimborso in questi casi

Quando si può avere un rimborso del biglietto aereo se si viaggia con Ryanair: tutti i casi possibili e procedura da seguire.

Quando si viaggia in aereo capita di incorrere in qualche inconveniente più o meno grave che può far sì che venga richiesto il rimborso del biglietto anche nel caso delle compagnie low cost. Spesso, però, non essendo a conoscenza della normativa vigente, si finisce con il perdere la somma spettante.

Se vuoi evitare che ciò possa accadere anche a te, faresti bene a continuare a leggere il nostro articolo di oggi.

Tra poco, infatti, andremo ad analizzare nel dettaglio in quali casi si ha diritto ad un rimborso qualora si sia viaggiato con Ryanair e come procedere. Così non potrai più sbagliare!

Quando si ha diritto ad un rimborso con Ryanair: casi e procedura

Non tutti lo sanno, ma quando si viaggia in aereo si ha diritto ad un rimborso del biglietto in una serie di casi specifici. In particolare, qualora si viaggi con Ryanair è bene sapere che in generale non sono ammessi rimborsi. La politica della compagnia in merito parla chiaro.

“Se il tuo volo è stato operato e non hai viaggiato, non hai diritto a un rimborso”. Si legge sul sito Internet ufficiale. Questo perché, nonostante il passeggero possa aver avuto dei validi motivi per rimandare il volo, il posto prenotato in sua assenza è comunque rimasto vuoto. Tuttavia, ci sono alcune piccole eccezioni. In conformità al Regolamento (CE) 261/2004, Ryanair potrebbe concedere un rimborso nei seguenti casi:

il volo è stato cancellato;

il volo ha subito un ritardo di oltre 5 ore;

l’orario di partenza è riprogrammato di almeno 5 ore;

morte di un parente stretto entro 28 giorni prima della partenza del volo o in caso di morte o grave malattia di uno dei passeggeri inclusi nella prenotazione.

Qualora si dovesse ricevere un’e-mail dal Servizio Clienti Ryanair con conferma della cancellazione/del ritardo del volo, sarà possibile chiedere il rimborso facendo clic sul link del rimborso contenuto nell’e-mail. In alternativa, si può accedere alla propria prenotazione tramite la sezione ‘le mie prenotazioni’ su Ryanair.com. Ancora, è possibile scaricare e compilare il modulo di verifica cliente, così che Ryanair possa provvedere ad evadere la richiesta.

A volte l’importo rimborsato è inferiore a quanto si è pagato in origine. Questo può capitare con l’acquisto di pacchetti extra oltre al volo. In quel caso, Ryanair rimborsa al passeggero il biglietto aereo e al fornitore del servizio extra la differenza. Pertanto ci si dovrà rivolgere a quest’ultimo per avere l’importo mancante. Ad ogni modo, il pagamento del rimborso avviene entro 24 ore nel caso di un disservizio, oppure entro 5 giorni lavorativi se si desidera ottenere il rimborso sullo strumento di pagamento originale, tramite il proprio Portafoglio Ryanair.