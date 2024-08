Lista di oggetti vietati in aeroporto: non puoi portarli

Non possiamo certo portare quel che vogliamo a bordo di un aereo, sia nel bagaglio a mano che nelle valigie stipate nella stiva. Cosa è vietato mettere in valigia in aereo?

Quali sono gli oggetti vietati in aereo? Gli spostamenti via aria richiedono pianificazione sia da parte nostra, che siamo chiamati a prenotare i biglietti necessari ma anche a controllare che tutta la relativa documentazione sia a posto.

E sia da parte degli addetti alla sicurezza, che hanno l’incarico di controllare ogni viaggiatore in maniera accurata. Per questo motivo ci sono gli scanner attraverso cui passare, allo scopo di individuare eventuali oggetti che non possiamo portare con noi. Ed all’occorrenza possono avere luogo anche delle ispezioni più approfondite ed in separata sede. Questa cosa avviene solitamente quando le forze dell’ordine che sorvegliano la zona di sbarco e di raccolta bagagli dei passeggeri hanno il sospetto che qualcuno possa nascondere su di sé o nelle proprie valige delle sostanze proibite.

Come è logico che sia, alcuni oggetti non possono essere portati a bordo, per motivi di sicurezza. In tal senso il pensiero va prima di tutto alle armi, che siano da fuoco, da taglio, contundenti. Non possono essere portati nel bagaglio a mano pistole, fucili e simili, e neppure armi giocattolo, riproduzioni e tutto ciò che possa essere scambiato per un’arma. No anche a pistole ad aria compresse, lanciarazzi e simili. E neppure alle armi ad uso sportivo o da pesca, ad esempio.

Cosa si può portare in aereo nel bagaglio da stiva?

Sono vietati anche i dispositivi stordenti di ogni tipo, gli oggetti con punta affiliata od acuminata, gli utensili da lavoro e liquidi aerosol e gel (quest’ultimi possono essere trasportati soltanto nei limiti consentiti). Ed ovviamente sono vietate pure le sostanze ed i dispositivi esplosivi ed incendiari.

Anche la frutta e la verdura non preconfezionate e diverse tipologie di cibo possono essere soggette a divieti. E poi non possiamo portare con noi degli animali di grossa taglia. Mentre quelli di piccola taglia con peso inferiore generalmente ai 10 chili devono andare in stima nel loro trasportino. Sono sottoposti a delle limitazioni pure alcuni tipi di farmaci.

Se manca la prescrizione medica allora non sarà possibile portare nel bagaglio a mano questi prodotti. I liquidi con volume che non superino i 100 ml possono andare invece nel bagaglio a mano, ma solo se riposti in una busta dotata di chiusura ermetica e trasparente. Non vigono invece restrizioni per i medicinali solidi, ovvero per le pillole, le compresse e le capsule.