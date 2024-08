Legge 104, il beneficio che ancora nessuno conosce per i viaggi in aereo: un peccato perderlo

Le compagnie aeree devono garantire assistenza ai viaggiatori affetti da disabilità o mobilità ridotta. Tutto quello che c’è da sapere.

Al fine di garantire una sorta di diritto di viaggio a tutti i cittadini, evitando le eventuali discriminazioni possibili. l’Unione Europea ha stabilito una serie regole comuni che permettono alle persone con disabilità o mobilità ridotta di viaggiare in aereo senza costi addizionali.

La normativa di riferimento a livello europeo è il Regolamento n. 1107 del 2006 che ha una serie di punti chiavi come il puntare ad evitare comportamenti dannosi da parte delle compagnie aeree a persone con disabilità, ma anche il principio secondo cui è fatto divieto per le stesse di negare una prenotazione o l’imbarco al passeggero a causa della sua limitata mobilità.

E qualora entrino in gioco fattori come la sicurezza cioè non si può garantire la sicurezza del passeggero- o altri come le dimensioni dell’aereo e del portellone che impediscono fisicamente l’imbarco del passero, le compagnie aeree hanno l’obbligo di rendere disponibili tutte le informazioni del caso ed eventualmente informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del caso.

I diritti dei viaggiatori con disabilità, tutto quello che le compagnie aeree devono fare

Perché il cittadino con disabilità o scarsa mobilità -in questo frangente rientrano ad esempio anche gli anziani che hanno bisogno di essere accompagnati per i lunghi tratti a piedi ma sono autonomi nella vita quotidiana- è necessario che quest’ultimo informi la compagnia aerea della necessità di assistenza. È fare presente questa richiesta al momento della prenotazione e comunque, in ogni caso, non più tardi delle 48 ore precedenti la partenza.

Una volta avvertita la compagnia aerea della necessità di assistenza è questa che deve poi attivarsi per una serie di obiettivi da garantire al passeggero.

Nello specifico le compagnie aeree devono garantire a chi lo richiede:

comunicare l’arrivo in aeroporto definendo i punti designati del terminal;

del terminal; permettere lo spostamento dal punto designato a quello di check-in e aiutare in tutte le procedure di imbarco;

dal punto designato a quello di e aiutare in tutte le procedure di imbarco; espletare i controlli doganali e di sicurezza;

doganali e di sicurezza; aiutare nell’imbarco e nello sbarco dall’aereo -ad esempio utilizzando elevatori ma anche sedie a rotelle e tutto il necessario-, nonché trasferire il passeggero dal portellone al posto assegnato;

e nello dall’aereo -ad esempio utilizzando elevatori ma anche sedie a rotelle e tutto il necessario-, nonché trasferire il passeggero dal portellone al posto assegnato; riporre e recuperare il bagaglio;

e il ritirare il bagaglio di imbarco alla consegna;

alla consegna; accompagnare il passeggero al punto designato nell’aeroporto di arrivo;

eventualmente accompagnarlo all’ imbarco successivo nel caso di voli in coincidenza;

nel caso di voli in garantire l’assistenza in aeroporto da un accompagnare designato dal viaggiatore e comunque su richiesta dello stesso;

infine riservare assistenza a terra per cani di assistenza riconosciuti.

Nel caso in cui la compagnia aerea non garantisca l’assistenza necessaria, i viaggiatori possono rivolgersi all’ENAC per un richiamo.