L’anno prossimo non puoi cascarci (ancora): basta vacanze col caldo bestiale, ecco le mete più fresche

Basta vacanze al caldo! L’anno prossimo scegli anche tu una di queste mete: non solo sono splendide, ma sono anche fresche!

Quando si parla di vacanze estive non si può fare a meno di pensare al mare e a località esotiche. Negli ultimi anni, però, si è diffusa sempre di più la tendenza ad evitare destinazioni al caldo, prediligendo delle location con temperature più ‘accessibili’.

Sì, perché il surriscaldamento globale e agli altri recenti cambiamenti climatici hanno reso praticamente impossibile per molte persone riuscire a sopportare le torride temperature che caratterizzano tante delle mete turistiche scelte tradizionalmente per le ferie.

Se anche tu, quindi, ti sei ripromesso che il prossimo anno non ti farai ‘fregare’ dal caldo infernale, prenota subito la tua vacanza in uno di questi posti freschi e da sogno!

Basta vacanze col caldo bestiale: l’anno prossimo prenota in una di queste mete super fresche

Negli ultimi anni in ambito turistico si è diffusa sempre di più la cosiddetta ‘coolcation’. Un termine che nasce dall’unione di due parole inglesi: ‘cool’ (fresco) e ‘vacation’ (vacanza). In pratica, si tratta della tendenza a prenotare per le ferie mete con temperature più basse rispetto a quelle che caratterizzano destinazioni classiche come ad esempio l’Italia, la Grecia e la Spagna.

Questo tipo di soggiorno, di fatto, non solo offre la possibilità di visitare luoghi incantevoli in periodi dell’anno un po’ più favorevoli, ma anche di sfuggire dal caldo torrido. Ecco perché sempre più persone stanno prenotando un viaggio nel Nord Europa o lungo le coste atlantiche. Se quindi anche tu vuoi provare un’esperienza simile, faresti bene a scegliere subito la tua prossima destinazione. Ecco le mete più belle e rinfrescanti:

Scozia: l'estate scozzese è perfetta per scoprire le Highlands e per partecipare a festival culturali. Si consiglia di inserire tra le tappe il Loch Lomond, il Loch Ness e l'Isola di Skye;

Danimarca: il clima è ideale per godersi sia la natura che la città, in primis la capitale Copenaghen, dove si trovano anche le spiagge di Søndervig e Blåvand. Imperdibili anche le Isole Fær Øer;

Olanda: il clima è caldo, ma al tempo stesso ventilato. Può capitare che si verifichino delle brevi piogge, ma sicuramente l'estate è il periodo migliore insieme alla primavera per visitare il paese;

Norvegia: qui in estate è possibile trovare rifugio dal caldo ed approfittarne per ammirare i tradizionali fiordi e le splendide foreste e praticare sport come trekking e ciclismo;

Svezia: potrai visitare innanzitutto le grandi città, fra cui Stoccolma e Malmo, e poi proseguire con la scoperta dei piccoli villaggi e dei parchi naturali. Degno di nota è soprattutto il Parco Nazionale di Abisko, situato in Lapponia e caratterizzato da laghi incontaminati ed alte vette montuose;

Islanda: è la meta perfetta per chi è alla ricerca del fresco e vuole ammirare la natura. In estate le giornate sono più lunghe e c'è il sole fino a mezzanotte! Da non perdere: i fiordi, le cascate, i geyser, la visita di Reykjavik e i bagni nelle terme naturali per un'esperienza rilassante e rigenerante;

Isole Azzorre: situate nell'Oceano Atlantico, godono di un clima temperato tutto l'anno. Qui potrai scoprire verdi montagne e paesini dipinti di bianco.

Insomma, non hai che l’imbarazzo della scelta!