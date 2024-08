Voli aerei, cosa fare se si perde la carta d’imbarco: solo così puoi salvare il tuo viaggio

Come fare se ci rendiamo conto di aver perso la carta d’imbarco prima di salire sul volo aereo? C’è un modo per non perdere il viaggio.

Può capitare, presi dalla fretta e dalle mille cose da preparare per un viaggio, di arrivare in aeroporto e accorgersi di non avere con sé la carta d’imbarco. Cosa fare quando, malgrado la ricerca febbrile, il biglietto non salta fuori? Inutile dire che le prime sensazioni provate sono ansia, paura di dover rinunciare al viaggio.

Non parliamo di quando non ci troviamo alla partenza, ma al rientro dal viaggio: la prospettiva di dover sborsare altri soldi o di essere costretti a rimandare il rientro non è una delle più esaltanti. Facile dunque perdere la calma, soprattutto se siamo viaggiatori aerei alle prime armi, non abituati a barcamenarsi tra ticket e check-in online.

Eppure proprio le novità introdotte negli ultimi anni possono permetterci di uscire senza particolare problemi da questa situazione. L’importante è mantenere la calma. Ci sono infatti diverse soluzioni per salvare il nostro viaggio anche quando abbiamo perduto la carta d’imbarco. Vediamole insieme.

Carta d’imbarco smarrita, come facciamo a salvare il viaggio

Avremo sicuramente ricevuto una mail di conferma da parte della compagnia aereo, dalla quale potremo scaricare di nuovo la carta d’imbarco. Stessa operazione potremo ripeterla anche nel sistema d’imbarco della compagnia. Ma cosa fare se per qualche motivo non riusciamo ad accedere dallo smartphone alla mail o al sito della compagnia di viaggio? Anche in questo caso niente paura.

Se non siamo in grado di scaricare la carta d’imbarco sul cellulare non dovremo fare altro che rivolgerci al banco del check-in per chiedere al personale di stamparcene una copia. Se però abbiamo già superato la soglia del metal detector dovremo chiedere l’aiuto ai dipendenti della compagnia o al gate di imbarco.

Naturalmente sarà indispensabile presentare il nostro documento di riconoscimento che renderà più semplice recuperare il biglietto regolarmente registrato. Inutile dire che le cose si complicano se insieme al biglietto ci accorgiamo di aver perso anche i documenti.

Qualche intoppo può sorgere con le compagnie low cost per le quali serve il check-in online e che ristampano la carta d’imbarco solo dopo averci fatto pagare una tassa. Per risolvere questo problema la cosa migliore è conservare una copia della documentazione sia in formato cartaceo che elettronico. Ricordiamoci sempre che, come detto, le compagnie aeree provvedono sempre a inviarci sulla casella di posta elettronica il boarding ticket.