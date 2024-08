Trenitalia, come funziona se voglio portare il mio cane in viaggio?

Come facciamo se vogliamo viaggiare col nostro cane sui treni di Trenitalia? È più facile di quanto pensiamo.

Non che in passato ci fossero scuse valide per farlo, ma oggi abbandonare un cane alla vigilia di un viaggio, come accade talvolta d’estate, è ancor più un gesto ignobile e senza alcuna scusante. Al giorno d’oggi partire con un cane è decisamente più facile di un tempo. Non mancano strutture ricettive pet-.friendly disposte ad accogliere i cani, tra spiagge, hotel e alloggi vari.

Ma anche in città sono diversi i dog sitter che possono prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe quando noi non ci siamo. Ma non è tutto. Anche viaggiare insieme al nostro cane oggi è possibile: pure in treno, come vedremo. Malgrado tutto, il fenomeno dei cani abbandonati sempre lungi dal voler scomparire.

Nell’estate del 2023 sono stati ceduti o abbandonato più di 127 animali al giorno. Un dato che fa segnare un +20% rispetto alle due estati precedenti. Eppure, come dicevamo, le possibilità di viaggiare con il nostro cane ci sono. Vediamo come si fa a portare il cane in viaggio con Trenitalia, ad esempio,

Trenitalia, come viaggiare in compagnia del nostro cane

Con Trenitalia il viaggio con il nostro animale da compagnia è facile e anche conveniente. Sui treni cani, gatti e altri animali domestici di piccola taglia possono viaggiare gratis. Basta dotarsi di un trasportino (grande al massimo 70x30x50 cm, non più di uno a passeggero). Ma anche i cani più grandi possono accompagnarci nel viaggio in treno.

È possibile infatti viaggiare con un cane di qualunque taglia, anche se in questo caso dovremo procurarci il relativo biglietto, tenere al guinzaglio e provvedere a munire di museruola il cane. Il prezzo del biglietto? Per nulla elevato. Da domenica e venerdì il cane può viaggiare su Frecce e Intercity a 5 euro, costo che scende a 1 euro di sabato. Invece sui treni regionali il costo per il trasporto del cane è pari a un biglietto di seconda classe, con la tariffa ridotta del 50%,

Fino a metà settembre poi viaggiare in treno col cane converrà ancora di più. A partire dal 1° giugno fino al 15 settembre 2024 il cane può viaggiare gratuitamente su Frecce e Intercity. Ma come si fa ad acquistare il biglietto per fido? E dove? Possiamo comprare il biglietto per il nostro cane sul sito di Trenitalia o tramite app.

Non dovremo fare altro che selezionare il nostro treno, scegliere l’offerta desiderata e aggiungere, prima di pagare, l’opzione “Viaggia con il tuo cane”. Potremo così visualizzare il prezzo del biglietto per il cane e aggiungerlo al carrello. Per chi non ama l’online, è sempre possibile procurarsi il biglietto rivolgendosi alle biglietterie, self service incluse, o alle agenzie di viaggio abilitate. Infine c’è anche la possibilità di contattare il call center di Trenitalia.