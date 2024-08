Quanto ti costa in più una valigia che pesa oltre i 20kg

Viaggiare “pesanti” pesa anche sul nostro portafoglio. Vediamo quanto ti costa di più viaggiare con una valigia oltre i 20 kg.

Da qualche anno ha preso piede la tendenza di viaggi brevi e con bagagli leggerei. Si tratta di una pratica comune soprattutto tra i più giovani che partono per 2 o 3 giorni cono zaino in spalle e tanta voglia di scoprire posti nuovi e fare nuove esperienze.

Ecco: dovremmo tutti adottare questa filosofia e imparare a viaggiare leggeri. Viaggiare “pesanti”, infatti, pesa non solo sulla nostra schiena costretta a trainare una valigia dal peso assurdo ma pesa anche sul nostro portafoglio. Infatti quando viaggiamo in aereo, lo sappiamo bene, il peso delle nostre valigie ha la sua importanza.

Purtroppo molti di noi hanno ancora la pessima abitudine di mettere mezza casa dentro la valigia e portare molti più abiti del necessario. Altri, addirittura, di rientro da una vacanza mettono kg di cibo da portare a casa. Queste usanze decisamente un po’ vetuste possono costarci molto care.

Valigia oltre i 20 kg? Ecco quanto ti costa

La maggior parte di noi ormai viaggia in aereo non solo per tratte internazionali ma anche per tratte nazionali per le quali prendere un treno sarebbe scomodo e s’impiegherebbe troppo tempo. Inoltre spesso, approfittando di offerte last minute, si spende meno con un volo aereo che non con i biglietti del treno.

Per risparmiare, davvero, tuttavia, oltre ad andare a caccia di offerte e approfittare di voli last minute o last second, è indispensabile adottare l’abitudine di viaggiare leggeri. Infatti quando viaggiamo in aereo il peso delle nostre valigie pesa – e non di poco – sulle nostre tasche.

Facciamo l’impossibile per risparmiare su voli, alloggi e magari anche su uscite e shopping ma poi ci ritroviamo a pagare soldi extra a causa di valigie che contengono cose di cui, per una o due settimane, potremmo fare anche a meno. Solitamente tutte le compagnie aeree consentono di tenere con sé un bagaglio a mano di piccole dimensioni.

E questo è già incluso nel prezzo del volo aereo. Se, invece, abbiamo altri bagagli con noi, allora dobbiamo imbarcarli nella stiva. I bagagli che pesano più di 20 kg hanno un costo notevole: 12 euro per ogni chilo che oltrepassa i 20. Quindi un bagaglio di 25 kg verrà a costare ben 60 euro: il prezzo di una cena per due al ristorante all’incirca.

Il consiglio è di portare solo che davvero è necessario. Soprattutto noi donne abbiamo l’abitudine di portare phon, piastre, cosmetici, abiti e scarpe di ogni tipo. Se andiamo in hotel sappiamo bene che tutto questo non ci serve in quanto phon e saponi sono già presenti nelle stanze. E per quanto riguarda abiti e scarpe non serve portare con sé tutto il guardaroba: al limite possiamo fare acquisti direttamente nel luogo di villeggiatura.