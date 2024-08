La spiaggia più piccola (e spettacolare) del mondo: pochi metri, ma tanta meravigliosa natura

Si immagini una spiaggia dalle piccole dimensioni, solo un’area di pochi metri. Esiste? Sì, ecco dove trovarla.

Durante il periodo estivo, si prediligono, spesso, località marittime. Spiagge lunghe, che si distendono all’infinito, per interminabili passeggiate sulla riva. Ma in qualche parte del mondo si rinviene un piccolo angolo terreste, da lasciare senza fiato. La località dei propri sogni, soprattutto per coloro che non amano la frenesia delle mete turistiche – è talmente piccina che non potrebbe ospitare molti bagnanti. Dunque, è il paradiso, tra sabbia finissima e specchio d’acqua cristallino.

Ma dove si ubica questo posto? Parrebbe una meta esotica eppure la location potrebbe sorprendere. Un quadro realistico oppure un set cinematografico, diverse le sensazioni che trasmette un simile paesaggio. La bellezza della natura incanta, pronta a rapire i suoi ‘spettatori’. Ebbene, ancora qualche giorno per godersi le vacanze e perché no optare per un’oasi di pace? La spiaggia più piccola al mondo che regala un’esperienza unica, nel suo genere, circondata da pura magia.

La spiaggia più piccola (e bellissima) al mondo: ecco dove si trova

Definita un vero e proprio ‘monumento naturale’, essa presenta caratteristiche peculiari, difficilmente associabili ad altri luoghi, anche data dalla sua particolare posizione. Da visitare assolutamente, qualora si passasse nelle vicinanze, si è certi che non deluderà le aspettative. Facile da raggiungere, è un gioiellino le cui dimensioni ridotte, naturalmente, non permettono la presenza di chioschi o stabilimenti balneari, anche perché rovinerebbero l’ambiente incontaminato.

Si trova a nord della Spagna, tra Llanes e Ribadesella, la spiaggia di Gulpiyuri è nascosta tra le rocce. Soli 50 metri di lunghezza, la sua collocazione è unica, nata da fenomeni geologici. Infatti è contraddistinta da numerose cavità create dall’erosione del mare sui massi. Inoltre si voglia evidenziare la presenza di un tunnel sotterraneo che collega il mare con la baia. L’acqua, infiltrandosi, porta con sé un po’ di sabbia creando così un piccolo angolo fiabesco che appare e scompare a seconda delle maree.

Una destinazione imperdibile, tuttavia come arrivarci? Si può partire dalla località di Naves, situata a dieci chilometri da Llanes. A quel punto altrettanti dieci (minuti) per raggiungere la meta. Altrimenti un percorso forse più lungo ma affascinante: percorrere la spiaggia di San Antolín fino a Gulpiyuri (un’oretta circa o poco meno, a piedi). Non ci si lasci sfuggire questa occasione, potendo vivere così un sogno come mai prima d’ora, immersi nella natura che, ancora una volta, regala una vista magnifica.