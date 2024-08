In questo laghetto l’acqua è rossa: lo spettacolo imperdibile offerto dalla natura in Italia

C’è un posto unico al mondo, e si trova proprio nel nostro Paese. Vederlo dal vivo è una esperienza favolosa da vivere al più presto, in ogni stagione.

Sono tante le mete turistiche che l’Italia è in grado di offrire. Premesso che ogni Paese del mondo è dotato delle sue attrattive legate al rispettivo patrimonio storico, artistico, naturale e gastronomico, va comunque detto che il nostro si pone sempre in prima fila.

In fatto di attrazioni per quanto concerne la cultura, la cucina ed i paesaggi naturali, l’Italia si pone sempre in prima fila. Stare ad elencare lo sterminato elenco di beni archeologici ed artistici sarebbe inutile ed in questo senso parlano i numeri. Monumenti come il Colosseo, i resti di Pompei ed Ercolano, gli Uffizi di Firenze totalizzano visite per milioni e milioni di visitatori all’anno.

Ma per chi ama i paesaggi naturali ci sono le tante località sia di mare che di montagna ed immerse nel verde che è possibile visitare da nord a sud. Ed in ogni stagione. Non c’è solo l’estate ad esempio per andare a vedere con i propri occhi quello che la natura ha destinato ad una area specifica dello Stivale. Si tratta di un luogo assolutamente incantevole che andrebbe visitato almeno una volta dal vivo, senza limitarsi a vedere le immagini per mezzo della televisione o di internet.

Il Laghetto Rosso di Rio Marina, come arrivare in un posto magnifico

Si, c’è un lago che non è come gli altri bensì è completamente rosso. E non si trova sulla terraferma. Il Laghetto Rosso di Rio Marina sorge sull’Isola d’Elba, al largo di Livorno. Perché l’acqua assume questa particolare conformazione cromatica? È tutto merito del ferro.

Questo minerale è presente in ampie concentrazioni all’interno della stessa, con il Laghetto Rosso di Rio Marina che si staglia in tutta la sua bellezza all’interno del locale Parco Minerario. Per raggiungere l’Isola d’Elba è necessario prendere il traghetto. Il tragitto da Piombino fino a Portoferraio o a Porto Azzurro è relativamente breve. Per quella che sarà una esperienza piacevole, in una delle località più belle presenti nel mar Tirreno. Un altro nome con il quale il Laghetto Rosso è noto è Laghetto delle Conche. E tutto intorno sorge una vegetazione lussureggiante, che crea un contrasto armonioso tra il rosso delle acque ed il verde circostante. L’Isola d’Elba era nota sin dall’antichità per la presenza di tanti giacimenti di ferro.

E già gli Etruschi aprirono delle miniere nell’800 a.C., mentre Roma veniva fondata, secondo la leggenda. Parlando dell’epoca contemporanea invece, ad inizio anni Ottanta le miniere vennero tutte quante chiuse perché avevano minato il paesaggio naturale dell’isola. Non a caso pochi anni dopo è sorto il Parco Minerario, con l’obiettivo di preservare il territorio. Per gli amanti del trekking e delle passeggiate in natura, la visita al Laghetto Rosso di Rio Marina si presenta come una esperienza da non perdere.