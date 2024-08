Immagina d’ammirare l’eclissi solare dal mare: la nuova Crociera è nata proprio per questo

Non capita spesso di ammirare un’eclissi solare, farlo dal mare rende tutto più speciale. Ora è possibile farlo in crociera, ecco come.

La passione per i viaggi unisce tantissime persone, al punto tale che c’è chi attende di avere un piccolo gruzzoletto da parte per potersi organizzare e visitare una località sognata da tempo. Questa può essere un’occasione anche per poter arricchire le proprie conoscenze e, se possibile, saperne di più su una nuova cultura. E se questa fosse l’opportunità per ammirare qualcosa che vediamo raramente come un’eclissi solare?

Si tratta di un fenomeno astronomico davvero particolare, che non avviene ogni anno, per questo sarebbe bene, se possibile, mettersi di impegno per trovarsi in un luogo che mostri ogni sfaccettatura di quello che accade in cielo. In questi casi si arriva all’oscuramento di tutto o parte del disco solare da parte del nostro satellite, reso possibile, secondo quanto scoperto dagli scienziati, solo quando c’è un novilunio. A dispetto di quanto si possa pensare, non può esserci una volta al mese (è questa la cadenza della Luna nuova), ma più raramente, a causa dell’orbita leggermente angolata tracciata dalla Luna che rende più difficile il perfetto allineamento tra i tre astri.

Guardare l’eclissi solare dal mare: ora è possibile

L’eclissi solare è sempre affascinante, per questo tutti o quasi fanno il possibile per vederla, anche se c’è chi può essere più fortunato di altri a seconda della posizione in cui si trova. È comunque importante farlo in sicurezza, non si dovrebbe guardare il Sole a occhio nudo, è bene proteggere gli occhi per evitare gravi danni. Si dovrebbe avere con sé occhiali specifici, in grado di filtrare i raggi solari più dannosi.

E se questa operazione venisse fatta dal mare, rendendo così tutto ancora più magico? Non è così impossibile, anche se è bene muoversi in anticipo per non perdere questa opportunità. Il prossimo appuntamento è fissato per agosto 2026 e sarà davvero speciale perché si tratterà di un’eclissi solare totale, che arriva a distanza di più di vent’anni dall’ultima (era l’11 agosto 1999). In Italia sarà però parziale, visto che la Luna oscurerà il Sole per oltre il 90% nelle regioni settentrionali, per il 60-70% nelle regioni centrali e solo per il 20-30% al Sud. Alcune compagnie hanno scelto di organizzare una crociera per l’occasione, esperienza che tanti sostengono si debba fare almeno una volta nella vita, ci si dovrebbe informare già da ora così da non farsi trovare impreparati.

La compagnia tedesca Aida (gruppo Carnival) permette di osservare il fenomeno da cinque navi dirette in Groenlandia, Islanda e Spagna, così da scegliere la meta che si preferisce. Chi vuole partire da Amburgo potrà sfruttare AidaSol dal 7 agosto 2026 (l’eclissi è prevista il 12, con un picco massimo di due minuti), per poi attraversare la Manica e il Golfo di Biscaglia. AIDAbella e AIDAluna avranno invece un tragitto specifico dal 31 luglio.

Davvero suggestiva la proposta di AIDAdiva, tra il 17 luglio e il 24 agosto 2026, periodo in cui sarà possibile visitare il Mar Baltico. Chi invece opterà per AIDAsol starà lontano da casa per due settimane, ma con la possibilità anche di vedere l’aurora boreale autunnale, per questo sono previste visite nelle città di Leknes e Bodø, alle isole Lofoten e a Tromsø.

Da non scartare anche le soluzioni proposte da Eclipse Voyager, la cui serie di crociere debutterà proprio in quel periodo. Tra le tappe che sono state previste ci sono località ideali per l’estate come Ibiza, dove l’eclissi solare avverrà nella sua totalità, e l’Islanda, dove invece sarà totale al 98,5%. Nel giorno in cui il fenomeno è in programma si potrà scegliere tra due differenti offerte: la prima a bordo di Valiant Lady da 12 giorni con tappe a Dublino, Glasgow e Reykjavik e la seconda, di 15 giorni, su Scarlet Lady verso la Costiera Amalfitana, Maiorca e Cannes. A bordo saranno inoltre presenti astronomi, che spiegheranno nel dettaglio quello che accadrà in cielo, oltre alla possibilità di usufruire di menù a tema cosmico, yoga sotto le stelle, cerimonie dedicate alla luna e strumenti professionali a disposizione dei viaggiatori.