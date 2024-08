Ho l’auto GPL, posso imbarcarla per un viaggio in Sicilia o Sardegna?

Se la mia auto è GPL e voglio raggiungere una delle principali isole italiane, posso imbarcarle oppure ci sono delle limitazioni a riguardo?

Anche se per molti sono già arrivati alla fine delle vacanze, ci sono ancora tantissime persone che si preparano per la partenza. Anche in Italia, infatti, le temperature sono anche quelle ideali per regalarsi una settimana di relax totale o anche un fine settimana. In tal senso, in questo discorso meritano un discorso a parte le due isole principali. Per grandezza e non solo. Stiamo parlando, ovviamente, della Sicilia e della Sardegna.

Sono due posti praticamente da sogno, con dei panorami che non hanno eguali nel mondo e dove c’è una cultura tanto antica quanto affascinante. Pur nelle loro diversità, si tratta di realtà analoghe in termini di fascino che suscitano nei confronti di coloro i quali sono alla ricerca di un posto fantastico dove trascorrere le proprie vacanze. In tal senso, però, anche per la loro natura spingono le persone a valutare con particolare attenzione l’ipotesi di portare con sé la propria auto. Dal momento che i posti e le spiagge da vedere sono tante, avere un veicolo con il quale spostarsi rappresenta una grande comodità. Vediamo però se è possibile imbarcare l’auto GPL.

Auto GPL in Sicilia o in Sardegna: posso imbarcarla?

Imbarcare la propria auto per raggiungere la Sicilia o la Sardegna, visti i tanti spostamenti da mettere in conto per chi intende vivere e scoprire fino in fondo queste meravigliose isole, è una soluzione da tenere sempre in considerazione. In tal senso, però, è da valutare il fatto che per le auto GPL c’è da fare un discorso molto specifico. In molti, infatti, sono convinti che esse non siano ammesse a bordo delle navi che coprono queste tratte. In realtà non è così. Le auto con il classico impianto a gas in realtà sono ammesse.

In realtà, però, la cosa va segnalata al momento della prenotazione ed il motivo è presto spiegato. Ci sono, infatti, delle postazioni appositamente dedicate per l’appunto alle auto GPL per motivi di sicurezza ed è per questo che la compagnia ha bisogno di avere questa informazione. Prima di andare a vedere cosa viene consigliato per chi deve imbarcare la propria auto, ecco alcune cose da sapere per un viaggio on the road all’estero.

Imbarcare la propria auto per Sicilia o Sardegna: consigli utili

E’ importante, per chi deve imbarcare il proprio veicolo, presentarsi al punto di imbarco con due ore di anticipo. Sia per chi deve andare in Sardegna che per chi intende raggiungere la Sicilia. Gli altri eventuali passeggeri dovranno salire sulla nave a piedi, mentre potrà entrare nella zona del parcheggio solo il guidatore. Sempre per le nostre vacanze, tenete d’occhio queste isole della Grecia.