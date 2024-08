Guida in autostrada, massima attenzione: mai infrangere queste 3 regole. Si corre un enorme rischio

Ci sono 3 regole da non infrangere mai in autostrada. Il rischio che si corre è altissimo. Ecco a cosa bisogna prestare attenzione.

Soprattutto per i neopatentati la guida in autostrada è un “test” affrontato sempre con una certa apprensione. Chi è abituato alla circolazione stradale cittadina si trova a dover fare i conti con velocità decisamente più sostenute rispetto ai canonici 50 km orari. Senza contare la presenza di molteplici corsie e dei mezzi pesanti, delle barriere dei caselli, del pedaggio e così via

Insomma, condurre un mezzo in autostrada non è sempre facile e questo può indurre un guidatore inesperto a farsi prendere dall’agitazione fino a commettere diversi errori. Alcuni dei quali dagli esiti potenzialmente disastrosi, che potrebbero fargli correre dei rischi enormi.

Ci sono tre regole in particolare alle quali bisogna prestare la massima attenzione. Infrangerle mette il guidatore in una situazione di grave pericolo. Sarà un utile “ripasso” anche per i guidatori “maturi” che spesso e volentieri si fidano ciecamente – forse troppo – della loro esperienza.

Autostrada, le 3 regole da non infrangere mai

Una delle abitudini più pericolose in autostrada è l’uso scorretto della corsia d’emergenza. Capita, soprattutto quando si formano code e ingorghi, di veder sfrecciare auto sulla corsia d’emergenza per evitare la fila di auto ferme costrette a viaggiare a rilento. È un grave errore: la corsia d’emergenza è destinata al transito dei mezzi di soccorso o delle forze dell’ordine.

Occupare in maniera ingiustificata la corsia d’emergenza può costare caro. È prevista infatti una multa da 419 a 1.682 euro e la sospensione della patente da due a sei mesi. C’è una sola eccezione prevista dal codice della strada (all’articolo 176): «In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 metri dallo svincolo».

Il secondo errore è usare una delle tante aree e piazzole per la sosta d’emergenza per futili motivi. Magari per mettersi a mangiare, improvvisando una specie di picnic sul momento. Anche queste zone vanno utilizzate in caso di necessità e devono essere lasciate libere il prima possibile. Per una sosta ristoratrice ci sono le aree di parcheggio. Inutile dire che anche l’uso ingiustificato delle aree per la sosta d’emergenza è sanzionato (oltre a essere pericoloso).

Ancora più pericolosa, se possibile, è un’infrazione come quella di invertire il senso di marcia in autostrada, magari usando uno dei varchi posti tra i due nastri d’asfalto per fare una clamorosa inversione a U. Si tratta di una manovra pericolosissima e da non eseguire mai. Solo le forze dell’ordine e i mezzi del gestore autostradale (quando sono autorizzati) possono utilizzare i varchi in caso di necessità. Stesso discorso per la retromarcia: in autostrada non è consentita.