Vip che adorano l’Italia: dove sono stati in vacanza nell’estate 2024

Tanti sono i Vip che hanno scelto l’Italia come meta turistica per le proprie vacanze estive del 2024: ecco quali sono i luoghi scelti.

La penisola italiana offre tantissime opportunità ai turisti: mare, montagna, città storiche, paesaggi naturalistici, attrazioni e quant’altro. La scelta è davvero ampia e variegata, da nord a sud del paese. Senza contare il buon cibo che attira turisti da ogni angolo del mondo. Anche per questo motivo, sono tanti i Vip che scelgono l’Italia per le proprie ferie.

Esattamente come successo negli anni passati, anche l’estate 2024 ha visto moltissime celebrity passeggiare per le strade italiane e scattarsi fotografie davanti a paesaggi stupendi. Sono sempre numerosi i Vip che decidono di trascorrere le proprie vacanza in alcune delle località più belle del nostro paese. C’è chi preferisce sole e mare, mentre altri hanno approfittato per trascorrere qualche giorno in città d’arte e ammirare la cultura.

Tutti i Vip in vacanza in Italia nell’estate 2024

Una delle coppie più famose del jat set americano ha deciso di fare un salto in Italia per le vacanze estive. Stiamo parlando di Katy Perry e Orlando Bloon che, insieme alla figlia, hanno passato qualche giorno in Sardegna nella bellissima Porto Cervo. Tanta spiaggia e sole anche per l’attrice Sofia Vergara, in Italia per lo spettacolo di Bocelli, la quale ha deciso di trascorrere qualche giorno a Forte dei Marmi.

La nostra penisola è stata scelta anche da Kylie Jenner, una delle sorelle di Kim Kardashian, la quale si è goduta un soggiorno a Venezia tra giri in barca sulla laguna e hotel a cinque stelle dove si è rilassata. Anne Hathaway sta facendo un bel tour europeo per queste sue vacanze, dopo la Grecia e la Germina è toccata anche all’Italia, dove insieme al marito è stata in Toscana, visitando tutta la Maremma.

Tra le attrici che hanno scelto l’Italia c’è anche Gwyneth Paltrow che è stata in Umbria, ma anche a Capri e all’Isola d’Elba. Anche Robert De Nito ha fatto tappa nel nostro paese, stando qualche giorno a Ischia mentre il suo yacht era ormeggiato a Casamicciola. Nella bellissima Positano è stata fotografata Jennifer Lopez che non ha resistito al bel paese, tanto da ormeggiare la barca nella Costiera Amalfitana.

È ormai diverso tempo che Harry Stylist è stato avvistato a Roma, tanto che in molti pensano che abbia acquistato casa. L’attrice Margot Robbie, che ha conquistato il mondo nei panni di Barbie, ha trascorso le sue vacanze estive sul Lago di Como ed è stata vista passeggiare tra Lezzeno e Tremezzina. A gran sorpresa, invece, Kevin Costner ha fatto un giro in barca e ha deciso di trascorrere un po’ di tempo a Taormina, per poi volare verso Berlino.