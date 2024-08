Vaiolo delle scimmie, il Ministero del Turismo lancia l’allarme: non bisogna partire per questi Paesi

Dove è sorto il tanto temuto vaiolo delle scimmie e quali sono le aree del mondo dove è sconsigliato andare per evitare di finire con l’essere contagiati.

Il vaiolo delle scimmie sta facendo paura a molti, memori dell’esperienza vissuta con la pandemia di quattro anni fa. Ed anche se gli esperti virologi invitano alla calma e cercano in vari interventi sui media di rassicurare la popolazione, c’è chi non si fida e teme che la storia possa ripetersi.

In base a quanto si sa, negli ultimi giorni la malattia ha travalicato i confini dell’Africa, da dove è deflagrata, per approdare anche in alcuni territori in Europa. E sembra che alcuni Paesi si siano mossi allo scopo di procurarsi delle dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie, che già esiste. Nel frattempo è possibile già fare un certo tipo di prevenzione e seguire quelle che sono le indicazioni fornite da parte del Ministero della Salute.

L’Ente ha fatto sapere che cosa bisogna fare per restare al riparo dal vaiolo delle scimmie. Le informazioni divulgate più nello specifico da parte del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie saranno in grado di alzare una ulteriore barriera di protezione in tal senso. Sul vaiolo delle scimmie si era espresso anche l’Organizzazione mondiale della Sanità a metà mese, riferendosi alla malattia citando il nome scientifico del virus responsabile, il virus Mpox (forma contratta per monkeypox, n.d.r.).

Quali sono i paesi con il vaiolo delle scimmie?

L’epicentro pare sia lo Stato africano della Repubblica Democratica del Congo, con il vaiolo delle scimmie che ha visto il sorgere di un nuovo ceppo chiamato Clade Ib, rispetto a quello originale Clade I. Questo nuovo ceppo presenta sintomi che possono sorgere anche a distanza di due settimane dall’avvenuta infezione. La prima variante, Clade I, è presente in Africa Centrale, e più nello specifico nel già citato Congo.

La trasmissione del virus, a differenza di un primo momento, può avvenire da uomo a uomo. La versione del vaiolo delle scimmie Clade II si trova invece in particolar modo in Africa occidentale e già tra il 2022 ed il 2023 aveva fatto parlare di sé, causando duecento decessi in tutto il mondo, soprattutto proprio in Africa. La nuova variante Clade Ib viene definita dieci volte più letale.

Il segno più evidente di vaiolo delle scimmie sul corpo porta al sorgere di sfoghi cutanei rossastri, con delle macchie che poi evolvono in pustole che generano un prurito infermabile, e poi croste. Per non avere niente a che fare con questa malattia, le autorità nazionali, con in prima fila il Ministero del Turismo, consigliano di non recarsi in quelli che sono i Paesi più colpiti, ovvero:

Repubblica Democratica del Congo;

Burundi;

Repubblica Centro Africana;

Congo.

Come si manifesta il vaiolo delle scimmie sulla pelle?

Sono circa tremila i casi confermati e quasi quindicimila quelli sospetti, quasi tutti nella Repubblica Democratica del Congo. Riguardo ai casi già accertati in Europa, sono giunte delle segnalazioni in particolare dalla Svezia e dalla Spagna. In quest’ultimo caso ci sarebbe una ulteriore variante ancora poco conosciuta.

Per restare protetti è importante evitare contatti corpo a corpo ed in generale seguire le indicazioni che valevano con il Covid. Quindi le mascherine, il disinfettarsi le mani e l’evitare il contatto ravvicinato fanno si che i rischi si abbassino di molto. OMS e Ministero della Salute hanno confermato anche che il virus del vaiolo delle scimmie può essere trasmesso dalle donne in gravidanza ai feti che hanno in grembo. C’è da dire che è possibile anche guarire in maniera spontanea, dopo un periodo di circa un mese. E per chi ha ricevuto il vaccino contro il vaiolo in generale da bambino pare che viga una protezione pari all’85%.