Trucco biglietti Freccia: risparmi il 60% se compri in questi giorni

C’è un modo per risparmiare sull’acquisto dei biglietti del treno. Gli sconti sono davvero sorprendenti. Ecco tutti i dettagli.

Il treno è uno tra i mezzi di trasporto più utilizzati. Riesce a percorrere grandi distanze e tante persone lo preferiscono all’autobus o all’aereo. I biglietti, tuttavia, possono raggiungere prezzi proibitivi. Ciò è legato a molteplici fattori. Per evitare di imbattersi in brutte sorprese, sarebbe meglio preparare il viaggio con un netto anticipo. Questo consente di accedere a promozioni e a offerte.

Se ciò non è possibile, però, si consiglia di provare a usufruire di un’altra vantaggiosa opportunità. Permette di risparmiare fino al 60% e riguarda tutti i treni Frecciarossa e Frecciargento. Ecco cosa fare per non farsi sfuggire l’occasione in questione.

Viaggi in treno a basso prezzo: questa promozione non ha rivali

Il prezzo dei biglietti per un Frecciarossa o un Frecciargento, in alcune occasioni, può essere davvero alto. Le persone sono restie a spendere tanto solo per raggiungere la meta desiderata. Preferirebbero investire quel denaro in altre esperienze. Si tratta di un desiderio assolutamente comprensibile. Per fortuna, esiste un’offerta che permette di godere di un risparmio non indifferente.

Prende il nome di ‘FrecciaDAYS’ e, come suggerisce il termine, è legata ad alcuni giorni della settimana. Il martedì, il mercoledì e il giovedì si può usufruire del 60% di sconto sul prezzo del titolo di viaggio. Tale opportunità è davvero vantaggiosa. Ovviamente, ci sono dei requisiti da rispettare. Il biglietto può essere acquistato fino a quattordici giorni prima dalla data desiderata e non consente di accedere al servizio Executive.

Bisogna essere certi della data prescelta perché, con l’acquisto classico, non si può accedere ad alcun rimborso. Esiste una clausola, chiamata ‘tiRimborso’, che offre maggiori possibilità da questo punto di vista. Ha il costo di due euro ed è valida fino alle ore 24 del secondo giorno prima della partenza. Il rimborso, se approvato, prevederà una trattenuta del 10%. Escludere, a priori, tale opzione non è consigliabile, soprattutto se ci si sposta con altre persone.

Tutte le informazioni relative all’offerta si trovano sul sito ufficiale di Trenitalia. Con le dovute attenzioni, può essere sfruttata al massimo. È importante specificare che, a essa, non si possono aggiungere altri bonus perché non è cumulabile. Di conseguenze, in presenza di altri sconti, bisognerà fare una scelta. Inoltre, i posti sono limitati e cambiano in base al giorno. Prima di procedere con l’acquisto, si suggerisce di visionare bene il regolamento.