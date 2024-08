Tanto verde e piscine naturali d’acqua dolce: il luogo perfetto per le vacanze a settembre (raggiungibile in auto)

Se hai deciso di fare le vacanze a settembre, noi ti consigliamo un posto davvero “magico” con tanto verde e piscine naturali.

Sempre più persone, da qualche anno a questa parte, preferiscono fare le vacanze a settembre anziché ad agosto o a luglio. I vantaggi, in effetti sono tanti. In primis si spende molto meno: in alcuni casi si può arrivare a spendere addirittura la metà rispetto ai due mesi precedenti.

In secondo luogo c’è un altro vantaggio non da poco: le città e le spiagge sono molto meno affollate e ci si può godere davvero un po’ di riposo e di relax senza sgomitare per trovare un ombrellone o per visitare un museo o per vedere un centro storico.

Infine il terzo vantaggio di fare le vacanze a settembre sta nel clima più fresco e gradevole che permette anche di fare lunghe passeggiate e di stare all’aria aperta senza ritrovarsi in un bagno di sudore dopo aver fatto 100 metri. Se anche tu, quest’anno, hai optato per le vacanze a settembre, noi ti consigliamo un posto davvero spettacolare che unisce la bellezza del verde al relax di piscine naturali di acqua dolce.

Vacanze a settembre? Ecco la meta ideale

Per anni tutti ci siamo ostinati a fare le vacanze ad agosto o, al massimo a luglio, che, conti alla mano sono i mesi peggiori in quanto tutto costa molto di più e fa anche un caldo tremendo. Fare le vacanze a settembre è un’idea assolutamente vincente. Noi ti consigliamo un posto, spesso, erroneamente sottovalutato ma che, invece, è di una bellezza unica.

Per anni tutti ci siamo riversati in massa in Liguria oppure in Sardegna. Da qualche anno è stata presa d’assalto la Puglia. Tutte regioni splendide e da visitare ma non ci sono solo queste regioni: l’Italia è anche molto altro. Spesso, soprattutto in estate, vengono snobbate le regioni che non affacciano sul mare.

Proprio come l’Umbria. Questa regione è di una bellezza più unica che rara e ha davvero moltissimo da offrire a chi la visita: tanto verde, piscine naturali di acqua dolce, paesaggi mozzafiato e una cucina tradizionale ottima. L’Umbria è attraversata, da alcuni dei fiumi più lunghi d’Italia: Il Tevere che nasce in Emilia-Romagna, attraversa il territorio umbro e finisce, come noto, nel Lazio.

Il Chiascio, il Nera, il Topino, il Nestore sono altri corsi d’acqua che attraversano tutti questa meravigliosa regione del Centro Italia. Se vuoi goderti un po’ di ombra e farti un bel bagno, l’ideale è il Laghetto Incantato, nascosto tra i boschi che popolano il Parco del monte Subasio. Questo laghetto dista circa 9 km da Assisi e si può raggiungere anche in bicicletta.

Un altro luogo in cui ristorarsi sono i i Borgoni di Castel di Fiori, un piccolissimo borgo medievale perso nella campagna umbra. I Borgoni sono cascate che formano delle piscine di acqua dolce dove è possibile fare il bagno. Infine anche nei pressi di Città di Castello il torrente Soara ha scavato una serie di piccole piscine dove rilassarsi e fare un bel bagno per rinfrescarsi.