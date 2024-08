Se puoi scegli questi posti in aereo: sono i più sicuri in caso di incidente

I posti in aereo non sono tutti uguali. Alcuni di essi garantiscono una sicurezza maggiore. Ecco per quali optare.

Gli aerei consentono di percorrere ampie distanze in poco tempo. Sono tantissimi gli italiani che, ogni giorno, decidono di utilizzare questo mezzo di trasporto. Per molte di loro, si tratta di un’azione comune, quasi banali. Altre, al contrario, sono terrorizzate all’idea di acquistare un biglietto.

Non riescono proprio a superare la paura e, a causa di essa, sono disposti anche a rinunciare ad emozionanti viaggi. Secondo gli esperti, alcuni posti a sedere sono più sicuri di altri. In caso di incidente, infatti, le chance di sopravvivenza aumentano. Ecco di quali si tratta.

Dove viaggiare in aereo per stare tranquilli: i posti più sicuri

Ci sono persone che, nonostante i numerosi tentativi, non riescono a superare la paura degli aerei. Preferiscono optare per altri mezzi di trasporto perché li considerano più sicuri e confortevoli. A volte, però, non se ne può proprio fare a meno. In questi casi, è fondamentale non farsi prendere dal panico. Il ricercatore Daniel Kwasi Adjekum, impiegato nella sicurezza aerea presso l’Università del North Dakota, ha provato a fornire qualche valido consiglio.

Stando alle sue parole, è importante scegliere con cura il posto in cui viaggiare. I sedili posizionati nella parte anteriore dell’aereo sarebbero quelli più pericolosi. Durante un’eventuale caduta, infatti, il muso del veivolo si inclinerebbe, esponendo tale zona a uno schianto più violento. I posti in coda, seppur lontani dal muso del mezzo, non rappresentano una sicurezza perché la parte finale potrebbe staccarsi a causa delle forze oscillatorie.

Sarebbe preferibile optare per un posto nella porzione centrale. Anche la disposizione all’interno della fila ha un suo peso. È bello stare accanto al finestrino, ma il sedile centrale è quello più sicuro perché si è meno esposti all’impatto con oggetti e detriti. Questo discorso è valido anche in presenza di violente turbolenze.

È necessario specificare che, al giorno d’oggi, gli aerei sono sicurissimi. Vengono sottoposti a controlli accurati e i piloti sono addestrati per affrontare qualsiasi evenienza. Davanti a un potenziale pericolo, sarà proprio lo staff a fornire tutte le indicazioni per mettersi in salvo: “Ascoltate le istruzioni dell’equipaggio di cabina, perché conoscono il loro lavoro e sono lì per garantire che siate al sicuro, indipendentemente da dove siete seduti“.

L’aerofobia, come tutte le altre fobie, può essere tenuta sotto controllo grazie a specifiche attenzioni. Il ruolo del medico e dello psicologo non è da sotto valutare. I viaggi, così, diventeranno piacevoli e facilmente gestibili.