Puoi portarlo gratis sul treno e forse non lo sai: che comodità

In molti non lo sanno ma si può portare questo particolare accessorio senza problemi in treno: comodità per tutti i passeggeri.

Come da tradizione, anche in questo periodo estivo del 2024 moltissimi cittadini hanno deciso di spendere le loro ferie, o i giorni liberi, viaggiando: diverse le mete da scegliere tra città d’arte, località turistiche di mare e montagna e particolari luoghi dove poter ammirare e godere della natura incontaminata.

A seconda della meta scelta, cambia ovviamente anche il mezzo di trasporto utilizzato: per andare all’estero è decisamente l’aereo il veicolo più utilizzato, mentre per gite fuori porta o in giro per l’Italia aumentano le possibilità e si può optare anche per viaggi in auto o in treno.

Chi preferisce spostarsi in treno ed è solito muoversi di stazione in stazione, arriva una particolare novità decisamente gradita: a quanto pare, infatti, i viaggiatori possono trasportare gratuitamente questo particolare oggetto nel loro viaggio, per una comodità assoluta e un risparmio garantito. Ecco tutti i dettagli, decisamente una buona notizia

Sul treno questo oggetto viaggia gratis: comodità assoluta per i passeggeri

Come si legge sul sito di Trenitalia, c’è un’importante novità per tutti i viaggiatori dei treni regionali: oltre alla bici pieghevole, è ora possibile portare a bordo in maniera totalmente gratuita anche il proprio monopattino, per utilizzarlo in tutta comodità una volta scesi dal vagone.

Nel comunicato presente sul sito ufficiale, Trenitalia ha comunicato di aver ampliato le dimensioni di ingombro massimo consentite (ora 120x80x45 cm), così da poter far rientrare in questa nuova disposizione più modelli possibili di monopattini, anche elettrici. In questa nuova disposizione sono inclusi inoltre l’hoverboard e il monowheel; il mezzo di trasporto va comunque spento e chiuso prima di salire sul treno, e riposto una preso posto sotto al sedile o tra lo spazio disponibile fra i due sedili affiancati (vis-à-vis), senza creare intralcio per gli altri passeggeri.

Per maggiori dettagli sulle modalità di trasporto del proprio mezzo i passeggeri possono leggere tutte le regole nella nota allegata al comunicato del sito di Trenitalia; sempre più persone si affidano ai treni regionali per spostarsi e sicuramente, potendo portare a bordo il proprio monopattino, avranno ora la possibilità di godere di un viaggio sempre più comodo.