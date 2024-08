Evitare assolutamente i viaggi ‘on the road’ in questi Paesi: il retroscena da brividi

Meglio segnarsi questi Paesi se hai intenzione di metterti in viaggio su strada: sono da evitare a ogni costo.

Sensazione di libertà, brivido dell’ignoto. Viaggiare ‘on the road’ offre sempre sensazioni come queste e non appare casuale che siano sempre di più le persone disposte a prendere in considerazione l’idea di acquistare un camper per lanciarsi in quest’avventura alla graduale scoperta di destinazioni da visitare secondo i propri tempi.

Da questo punto di vista l’Europa poi è una garanzia. Il Vecchio Continente offre scenari unici per i road trip. Ma c’è anche il rovescio della medaglia, attenzione. Sì, perché in Europa esistono anche Paesi considerati pericolosi per chi deve cimentarsi con la guida su strada.

In particolare il sito di pedaggi autostradali Vignette Svizzera ha stilato una classifica dei 5 Paesi da evitare per chi ha deciso di fare un viaggio ‘on the road’. La poco rassicurante lista è stata elaborata dopo aver analizzato gli ultimi dati forniti dal Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti (Etsc).

La classifica dei Paesi dove è meglio non viaggiare on the road

All’ultimo posto di questa poco raccomandabile classifica si trova il Portogallo. Il Paese lusitano offre tante attrattive per i viaggiatori ‘on the road’. Peccato anche che siano uno dei posti più pericolosi per guidare in Europa. Lo dicono i dati: in Portogallo ci sono 62 morti stradali per un milione di abitanti.

Quarto posto invece per la Croazia, destinazione privilegiata per la bellezza di isole e spiagge oltre che per il fascino dei suoi borghi carichi di storia. Molto è stato fatto per risolvere il problema degli incidenti stradali, ridotto di quasi un quarto negli ultimi dieci anni. Malgrado tutto però la Croazia ha anche 71 morti in incidenti stradali per milione di abitanti, un dato che ne fa il quarto Paese più pericoloso per i viaggiatori su strada in Europa.

La terza posizione è occupata dalla Bulgaria, uno Stato pericoloso per chi circola su strada visto che conta 78 morti per milione di abitanti. Diversamente dai croati, i bulgari non sono migliorati poi di molto sul piano della sicurezza stradale (solo un -6% di incidenti mortali rispetto a dodici anni fa). Secondo posto per la Serbia, dove si contano 82,65 morti per milione di abitanti a causa degli incidenti stradali (-13,01% rispetto al 2012, quando se ne registravano 95,01).

In conclusione, arriviamo alla “maglia nera” europea per i viaggi on the road: la Romania. Secondo le statistiche, qui si registrano 86 morti per incidente stradale ogni milione di abitanti. Va detto però che rispetto al 2012 gli incidenti sono diminuiti circa del 10%.