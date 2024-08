Un viaggio ad Edimburgo ti farà sentire come in Harry Potter: la lista delle cose da fare in un weekend

Fan di Harry Potter? Allora non puoi non visitare Edimburgo. Ecco cosa devi assolutamente vedere se vai per un weekend.

Se hai amato la saga di Harry Potter, allora la capitale della Scozia è la tua meta ideale per una vacanza o anche solo per un weekend. Edimburgo è splendida ed è molto a misura d’uomo. Dunque anche solo in un fine settimana potrai vedere tante cose interessanti.

Molto distante dalla caotica e cosmopolita Londra, Edimburgo è molto regale e si avvicina decisamente di più all’Irlanda. Passeggiando per le sue strade ti sembrerà di essere stato catapultato in un’altra epoca se non addirittura dentro la saga di Harry Potter.

Edimburgo ha quel sapore fiabesco e incantato delle città britanniche che, a differenza di quanto si possa immaginare, non sono tutte come Londra. Se hai voglia di staccare la spina e rallentare un po’ con i ritmi frenetici, non perdere tempo: prenota il primo volo low cost e raggiungi questa città meravigliosa, non te ne pentirai e in un solo fine settimana vivrai come in una favola d’altri tempi.

Edimburgo: cosa vedere in un fine settimana

Edimburgo è una città perfetta se vuoi concederti un weekend di relax e divertimento, scoprendo luoghi dal sapore fiabesco e incantato. Passeggiando per le sue strade, infatti, ti sembrerà di essere stato catapultato dentro la saga di Harry Potter. Ecco cosa puoi fare in un solo fine settimana

Visita il castello di Edimburgo: questo è assolutamente una meraviglia, un simbolo, il luogo in assoluto più iconico di Edimburgo. Poi naturalmente non puoi non visitare il museo nazionale della Scozia: un museo che racchiude tutta la storia, la cultura e le tradizioni di questa Paese “magico”.

Per una passeggiata l’ideale la Royal Main, la principale via del centro storico dove troverai negozietti e locali tipici in cui assaporare appieno le tradizioni del popolo scozzese, molto differente da quello inglese. Anche Victoria Street è perfetta, nel cuore della città, più moderna e ricca di negozi interessanti.

Imperdibile la cattedrale di St. Giles, una delle chiese più antiche e importanti della città. Al tramonto raggiungi Carlton Hill, una collina nel centro della città che ti regalerà una vista davvero spettacolare. Infine non puoi lasciare Edimburgo senza visitare una delle numerose distilleria di Whisky, bevanda tipica di Edimburgo che ti consigliamo di assaggiare.

Per quanto riguarda il cibo non ti preoccupare, a differenza di quanto molti credono, in Gran Bretagna si mangia molto bene. Certo, non troverai lasagne, pizza e focaccia ma se hai la curiosità di esplorare la cucina tipica, non resterai assolutamente deluso.

Le specialità tipiche sono le carni cucinate in tanti modi diversi: dal roast beef allo spezzatino. Ottime anche le zuppe: a Edimburgo, in particolare, è da provare la zuppa con carne di agnello e verdure ma è deliziosa anche la zuppa con pollo, patate e burro. Molto particolare e saporito il purè di patate e ravanelli La colazione, però, è il vero pasto “forte”. Dimentica latte e biscotti e lasciati consigliare dalle persone del luogo: vivrai un’esperienza davvero unica.