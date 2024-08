Se vai in bici sappi che queste cose sono vietate: rischi multa

Ti piace andare in bicicletta? Ottimo, fa bene alla salute e all’ambiente ma attenzione: se fai certe cose rischi la multa.

Negli ultimi anni si parla moltissimo di sostenibilità: ridurre il più possibile il nostro impatto su un Pianeta che, ormai, abbiamo sfruttato e devastato già abbastanza con condotte quotidiane poco responsabili. E quando si parla di sostenibilità, la questione deve essere affrontata a 360 gradi: dal nostro modo di nutrirci al nostro modo di spostarci.

Per quel che riguarda l’alimentazione, ad oggi, non abbiamo fatto troppi progressi e, a detta degli esperti, la nostra dieta continua a produrre ancora un grande dispendio di risorse idriche. Molto meglio, invece, per quanto riguarda la mobilità. Sempre più persone, infatti, lasciano a casa l’automobile e preferiscono la bicicletta.

Certo, non si può usare sempre la bici: se una persona deve prendere la tangenziale o l’autostrada per recarsi al lavoro, va da sé che la bicicletta non è il mezzo giusto. Mentre è perfetta per gli spostamenti in città o anche semplicemente per andare a fare un giro con gli amici in campagna.

La bicicletta, insomma, è il mezzo di trasporto più sostenibile che ci sia. Inoltre andare in bici fa benissimo alla salute poiché ci fa bruciare calorie e, al contempo, tonifica i muscoli delle gambe e dei glutei. Ma attenzione: bisogna prendere qualche accorgimento e conoscere le regole. Infatti se commetti certi errori rischi una multa bella salata.

Bici: non fare mai queste cose o la multa è assicurata

Se ami muoverti in città con la tua inseparabile bicicletta, per prima cosa devi conoscere bene le regole perché certi atteggiamenti, talvolta molto comuni, non sono ammessi, sono rischiosi e, soprattutto, possono costarti una multa molto salata. Vediamo cosa non devi mai fare quando vai in bici.

Se siete un gruppo di amici che andate in giro in bici evitate di affiancarvi l’uno all’altro per chiacchierare: le bici devono procedere una dietro all’altra o, al massimo, quando le condizioni della strada lo consentono, a coppia ma mai più di due. Assolutamente vietato trainare veicoli con la bicicletta o farsi trainare . Sulla classica bicicletta è vietato trasportare altre persone. Unica eccezione: i bambini fino a 8 anni. Naturalmente, ove presenti, è obbligatorio transitare sulle piste ciclabili e non invadere i marciapiedi dei pedoni. Se si deve salire sui marciapiedi allora bisogna condurre la bicicletta a mano. Se vai in bici la sera tardi o il mattino all’alba o se transiti nelle gallerie, è obbligatorio indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Sono norme semplici e possono anche sembrare banali ma è opportuno averle sempre ben chiare per non correre rischi e per non mettere a rischio la sicurezza altrui. In caso di violazione di una di queste norme la multa può arrivare anche a 173 euro.