Chanel Totti su uno yacht a Montecarlo: “Ma non vai a scuola?”, sul web scoppia la polemica

Chanel Totti su uno yacht a Montecarlo divide il web e segue la scia dei suoi genitori: “Ma non vai a scuola?”, sul web scoppia la polemica.

Se vent’anni fa Ilary Blasi divideva l’opinione pubblica, oggi a farlo è sua figlia Chanel Totti, avuta dal suo matrimonio durato due decenni con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. La secondogenita dei due ha sedici anni e ha tutti i riflettori puntati addosso più che mai da quando ha cominciato a diventare grande e sempre più bella e simile a sua madre Ilary.

Fin dai primi anni della adolescenza si è ritrovata sotto ai riflettori. Tutto è cominciato quando, qualche anno fa, Chanel è apparsa dopo alcuni mesi in uno scatto in costume insieme ai suoi genitori, dove appariva decisamente cresciuta e già di una bellezza che toglieva il fiato. Esplose la polemica e sia la madre che il padre si apprestarono a proteggere la loro giovane figlia, che già così piccola, si ritrovò colpita da attenzioni decisamente indesiderate.

Chanel Totti su uno yacht a Montecarlo: “Ma non vai a scuola?”

Chanel, da quel momento in poi, ha cominciato ad essere – di sua spontanea volontà – sempre più presente sui social. Ha reso pubblico il suo profilo Instagram ed è diventata molto attiva su TikTok, partecipando a numerosi trend proprio come i suoi coetanei. D’improvviso, più i giorni passavano, più Chanel diventava argomento di conversazione per moltissime persone. E oggi, i suoi “atteggiamenti”, sono molto spesso motivo di critiche sui social.

Chanel, ogni giorno che passa, è sempre più bella e le foto che pubblica sul suo profilo di Instagram ne sono la prova più evidente. Le critiche, però, non mancano mai. E, nelle ultime ore, è esploso il caos per uno scatto che ha pubblicato in cui la vediamo, più elegante che mai, su un bellissimo yacht. In molti, però, l’hanno attaccata perché non la vedono mai a scuola ma sempre in giro per il mondo:

“Io vedo commenti del cavolo: non vai a scuola, non fai i compiti, viaggi per il mondo ecc.. Ma voi volete paragonare la vita di questa ragazza ad una comune sedicenne che va a scuola pubblica con l’ autobus con 7 euro in tasca per la merenda” ha scritto qualcuno sotto al suo post, per difenderla. Anche altri, le hanno scritto che fa bene a godersi la vita, dal momento in cui i suoi genitori le danno la possibilità di farlo.