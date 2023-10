Non solo Cappella Sistina, questo soffitto ti lascerà a bocca aperta (e non ci sono mai turisti!)

By

E se ti dicessi che c’è un capolavoro nascosto nel cuore di Roma, con un soffitto che lascia a bocca aperta e mai affollato da orde di turisti? Scopri di quale luogo stiamo parlando!

Quando si pensa a Roma, la mente corre subito ad uno dei suoi gioielli più preziosi: la Cappella Sistina, con i famosi affreschi di Michelangelo e le lunghe file di turisti che si riversano in questo luogo per poter ammirare quest’opera d’arte straordinaria.

Tuttavia, la Città Eterna offre opere uniche che non sempre sono conosciute ai più, ma che si rivelano certamente all’altezza delle mete artistiche più blasonate. In questo articolo, ne citeremo una in particolare: prendete nota!

Chiesa di Sant’ Ignazio: la sorpresa del soffitto

Chiunque voglia vivere un’esperienza autentica, nella più totale tranquillità pur rimanendo a due passi dal Pantheon, e scoprire una vera e propria gemma del patrimonio artistico di Roma, dovrebbe assolutamente visitare questo luogo. Stiamo parlando della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, risalente alla prima metà del ‘600 e dedicata ad Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù.

Mentre la facciata della Chiesa potrebbe sembrare relativamente modesta, l’interno è un tripudio di arte barocca. Ma la vera sorpresa si trova al di sopra della testa dei visitatori: il soffitto. Basterà alzare lo sguardo per ritrovarsi di fronte a uno dei capolavori più affascinanti del periodo barocco.

Realizzato da Andrea Pozzo nel XVII secolo, il soffitto della Chiesa di Sant’Ignazio è un chiaro esempio delle capacità dell’artista di creare illusioni prospettiche straordinarie: al centro dell’opera, ad esempio, si può ammirare “La Gloria di Sant’Ignazio”, che, grazie all’utilizzo sapiente di luci e colori da parte dell’artista, dà l’impressione che il soffitto si apra verso il cielo.

Degno di nota è anche il tripudio di colori sgargianti utilizzati per affrescare le figure celesti che fanno da cornice a tutta l’opera, e che sembrano quasi muoversi e fluttuare sopra la navata. Ma c’è un’altra particolarità che interesserà i “social addicted” (ma non solo): all’inizio della navata centrale della Chiesa, davanti all’ingresso, è stato posizionato uno specchio, posto obliquamente, in modo che i visitatori possano specchiarsi avendo gli affreschi alle proprie spalle. Se vuoi scattare una foto originale, il risultato è assicurato!

Insomma, la prossima volta che ti trovi a Roma e magari desideri scappare dalla folla di turisti, e visitare luoghi unici e nascosti, prenditi del tempo per recarti alla Chiesa di Sant’Ignazio. Non te ne pentirai!