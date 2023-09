Campeggi con piscina per tutta la famiglia: ecco perché vale la pena andarci

Quando si pensa alla vacanza in famiglia, di solito si ricercano mille comodità, magari anche strutture di un certo livello, perché non possa mancare nulla, soprattutto ai più piccoli del nucleo. Esiste però una correntedi viaggiatori sempre più nutrita che sta sposando un concetto di vacanza più essenziale, che pone al centro

della propria vacanza la libertà e l’essenzialità.

In altre parole, sempre più famiglie stanno apprezzando le vacanze in campeggio, perché è più semplice trovare posto, ci si può organizzare un po’ come si preferisce e soprattutto perché i campeggi di oggi sono certamente più attrezzati rispetto a quelli di un tempo, quasi alla stregua di un villaggio turistico.

Per chi ancora non conoscesse questa formula potrebbe essere interessante sapere come effettivamente è una vacanza in un cappeggio attrezzato. Scopriamolo insieme.

Cosa si può trovare in un camping attrezzato

Tante volte, quando si pensa al campeggio, viene in mente la classica tenda di fortuna issata in prossimità di un fiume, magari in alta montagna, e una vacanza all’insegna dell’adattamento. In realtà, la vacanza in campeggio oggi è qualcosa di ben più confortevole. Esistono spazi ampi e ben strutturati, dove tutti i vacanzieri possono ritagliarsi la propria intimità e la propria privacy, lontani dall’assalto di turisti che

normalmente caratterizza le classiche strutture.

Ci si può stabilire in camper, se magari si amano le vacanze itineranti, a bordo del proprio veicolo a quattro ruote, ma anche in tenda, abbracciando completamente lo stile di viaggio essenziale e scevro dal superfluo, senza però staccare completamente la spina dalla civiltà, anzi.

Oggi la maggior parte dei camping sono attrezzati anche con lavatrici e asciugatrici, bagni e docce condivise, qualcuno anche con guardia medica, ma soprattutto bar e piscine pensate per tutta la famiglia. Nella maggior parte dei casi ve n’è più di una, con diverse profondità e dotate anche di scivoli, proprio perché tutti i componenti della famiglia possano divertirsi e rilassarsi.

In molti campeggi, inoltre, è previsto un servizio di animazione e miniclub, in modo da consentire proprio a tutti di socializzare, svagarsi e trascorrere genuini momenti di condivisione e allegria, prima di rintanarsi nel proprio rifugio.

Tante volte i camping sono posizionati in luoghi strategici, magari in prossimità di altri villaggi più noti e attrezzati, località turistiche, mare e parchi, così da poter avere tanto da fare anche fuori dal suo perimetro.

I benefici di una vacanza in campeggio

Organizzare un campeggio con tutta la famiglia, in realtà, comporta numerosi benefici, perché permette di gestire le piccole questioni di ogni giorno con spirito di squadra, favorendo così il senso di adattamento da parte di tutti. Si candida, inoltre, come una valida opportunità per socializzare con i propri vicini di tenda o di camper, ma anche con tutti gli altri “abitanti” del villaggio, durante i momenti di convivialità.

Allo stesso tempo, ci si può divertire in maniera genuina, praticando attività all’aria aperta, come passeggiate in bici o a piedi, sport col pallone, nuoto in piscina, ma anche tanti altri giochi come biglie, bocce e cinque pietre, che stimolano proprio la socializzazione e lo spirito di squadra.

Si tratta, in altre parole, di una valida occasione per compattare tutta la famiglia e costruire ricordi che resteranno indelebili per sempre.