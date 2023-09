In vacanza nelle case delle star, è tutto vero: costa pochissimo e si prenota così

Pochissime persone sanno che c’è la possibilità di trascorrere una vacanza nelle case dei vip ad un costo bassissimo. Ecco come prenotare.

Tutti hanno sognato almeno una volta nella vita di vivere in una delle case acquistate dalle stelle del cinema, della musica o dello sport. Ciò che stupisce maggiormente di queste abitazioni lussuose è la grandezza, l’arredamento, i materiali utilizzati e i giardini che appaiono come dei veri e propri parchi nazionali.

Ma qual è la casa più grande e lussuosa mai acquistata? Secondo gli esperti si chiama “The One” e si trova su una piccola collina di Bel Air, precisamente in uno dei quartieri più prestigiosi di Los Angeles. Si tratta di una casa con 5 piscine, 21 camere, una discoteca e addirittura una spa. Pertanto, il suo valore è stimato intorno ai 500 milioni di dollari.

Una vacanze nelle case delle star

Recentemente, la famosa attrice Gwyneth Paltrow ha deciso di mettere in affitto per una notte una delle sue lussuose ville, precisamente quella situata a Montecito in California. L’attrice americana, che ha vinto un Oscar nel 1999 e che ha recitato anche nei film di Iron Man, ama rifugiarsi proprio in questa meravigliosa villa quando sente la necessità di ricaricarsi e di passare del tempo con la propria famiglia.

Tuttavia, non è l’unica star ad aver deciso di affittare per un breve lasso di tempo la propria abitazione. Infatti, un’altra attrice che ha avuto la medesima idea è Sarah Jessica Parker, la quale ha affittato il suo piccolo cottage di New York situato a pochi passi dalla spiaggia. Ciò che ha stupito di più è il fatto che l’attrice non abbia nemmeno spostato il suo guardaroba, quindi coloro che dormiranno per una notte nella sua abitazione newyorkese avranno la possibilità di “spiare” i suoi vestiti.

Continuando la lista dei Vip che affittano la propria casa per una notte, è possibile trovare anche Mariah Carey, la famosa cantante e attrice americana. Quest’ultima offre l’occasione imperdibile di alloggiare per un giorno nella sua meravigliosa villa di Beverly Hills, nelle vicinanze di Los Angeles. Solitamente queste case lussuose delle star del cinema e della musica vengono affittate con delle offerte lampo, grazie alle quali ci si può prenotare online pagando una cifra piuttosto bassa.

Pertanto, sono delle offerte last minute imperdibili, che possono essere trovate su Booking.com o su Airbnb. Inoltre c’è la possibilità di trascorrere qualche giorno addirittura nelle case che hanno ospitato un set cinematografico, come ad esempio l’abitazione nella quale hanno girato molte scene della serie tv Killing Eve. Quest’ultima è situata a Barcellona nel quartiere Gracia, a circa 10 minuti a piedi da Parc Guell.