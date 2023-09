Volete una mano per organizzare il vostro prossimo viaggio? Non farete più a meno di questa app

Si tratta di una soluzione favolosa e utile. Se volete una mano per organizzare il vostro prossimo viaggio, allora usate quest’app

Uno dei piaceri della vita – che per molti si trasforma in una vera passione e nel proprio significato di vivere – è quello di viaggiare. Visitare un Paese o una città diversa e muoversi in giro per il mondo è un’ambizione che moltissimi hanno e che può offrire soddisfazioni pazzesche.

Tuttavia, a volte si tratta di un impegno particolarmente complesso per via delle tante cose da prendere in considerazione prima, durante e dopo la nostra partenza. Ma se volete una mano per organizzare al meglio il vostro prossimo viaggio, allora vi suggeriamo quest’app favolosa.

Ecco l’app che vi aiuterà ad organizzare al meglio il vostro viaggio

Preparare le valigie, cercare il mezzo di trasporto più conveniente, ma anche più comodo, ricordarsi di fare il check prima di arrivare in aeroporto, prenotare l’albergo e pagare le commissioni. Insomma un viaggio spesso può trasformarsi in un vero incubo fatto di burocrazia, scadenze e informazioni da tenere a mente per non sbagliare. Tuttavia, grazie alla tecnologia ci vengono in aiuto moltissime soluzioni. Se volete organizzare al meglio il vostro viaggio allora vi suggeriamo quest’app meravigliosa che vi darà una grossa mano.

Stiamo parlando di Tripsy 2.17, un’applicazione che ha lo scopo di aiutare le persone a pianificare il proprio viaggio. Non si tratta semplicemente di un supporto per trovare una destinazione e avere dei suggerimenti, ma di un aiuto completo per tutto il proprio itinerario di viaggio. La piattaforma è stata anche aggiornata per rendere l’esperienza dell’utente ancora più accattivante.

Nell’ultima versione sono stati introdotti widget interattivi che integrano la schermata principale di iPad e iPhone e sono utili per poter contrassegnare le attività di viaggio terminate, senza dover necessariamente aprire l’app. Inoltre, l’app mostra le informazioni più importanti che riguardano il proprio itinerario di viaggio.

Grazie alla versione watchOS, inoltre, sarà possibile integrare l’app e sfruttare al meglio il nuovo watchOS 10. Dopo aver installato l’applicazione, gli utenti potranno creare il proprio viaggio, dandogli un nome, impostando il fuso orario locale e una foto.

Sarà poi possibile aggiornare le proprie attività di viaggio e aggiungere i voli da prendere, gli alberghi in cui alloggiare e i posti da visitare. Tutte le attività incluse nell’app saranno estremamente dettagliate e per i voli ci sarà anche la possibilità di aggiungere il codice della compagnia aerea per essere aggiornati su tutte le informazioni utili relative al proprio viaggio.