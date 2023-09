Se fai uno di questi errori quasi sicuramente perderai il bagaglio in aeroporto

Scendere dall’aereo e non trovare i bagagli è uno dei modi peggiori per iniziare un viaggio. Ecco quali sono gli errori da evitare se non vuoi perdere i tuoi bagagli.

Nel 2022, 26 milioni di valigie sono state perse, danneggiate o restituite in ritardo in tutto il mondo dalle compagnie aeree. C’è un modo per evitare di perdere i bagagli. Un suggerimento prezioso che tutti dovrebbero conoscere.

In caso di smarrimento del bagaglio dovrete recarvi immediatamente allo sportello della compagnia o ad un servizio dedicato presso l’aeroporto di arrivo, oppure chiamare un numero telefonico che vi sarà stato fornito. In caso di ritardo, smarrimento o danneggiamento del bagaglio, i passeggeri hanno garanzie e possono essere risarciti.

Errori che ti potrebbero far perdere i bagagli in aeroporto

Un addetto al servizio bagagli spiega che c’è una cosa essenziale da fare quando si vola: togliere dalla valigia gli adesivi dei voli precedenti. “Se prendi un volo dell’American Airlines e un mese dopo voli nel sud-ovest e hai lasciato l’adesivo dell’American Airlines, è probabile che il computer scannerizzerà quello invece di qualcosa di nuovo“, ha detto il dipendente. Conservando i tuoi vecchi adesivi, corri un rischio. “Dipende solo dalle tempistiche e dalla presenza o meno di un addetto per monitorare la corretta consegna. Per questo motivo la vostra valigia potrebbe finire sull’aereo sbagliato”, ha poi precisato.

Ma alcuni utenti hanno posto delle domande: perché i dipendenti aeroportuali, come gli agenti ai gate, non rimuovono le etichette in caso di dubbio? Altri utenti di Internet sono sorpresi che il codice sull’etichetta non menzioni la data di scadenza.

Ad ogni modo ecco qualche consiglio utile per evitare di perdere i bagagli in aeroporto: